Ác nhân hùng mạnh thay thế Thanos

Sau "Avengers: Endgame" (2019), các ác trùm như Kang the Conqueror, Doctor Doom, Galactus có khả năng thay thế Thanos trở thành kẻ thù chung của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong sự kiện San Diego Comic Con, Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - thông báo về loạt phim trong Giai đoạn 5 và 6 của MCU. Đáng chú ý, Avengers: The Kang Dynasty (2025) và Avengers: Secret Wars (2025) sẽ xuất hiện những phản diện mạnh mẽ xứng tầm Thanos.

Đặc biệt, việc sở hữu hình ảnh trọn vẹn các nhân vật trong truyện tranh Marvel sẽ giúp MCU vượt qua rào cản bản quyền trước đây để giới thiệu loạt kẻ ác nổi tiếng.

Kang The Conqueror trở lại sau cái kết loạt phim Loki

Năm 2021, Marvel Studios ra mắt series Loki, đánh dấu loạt phim truyền hình đầu tiên thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đến gần cuối phim, Kang The Conqueror (Jonathan Majors) - kẻ đứng đầu tổ chức bảo vệ dòng thời gian (TVA) - lộ diện. Qua chi tiết trong phim, nhân vật sở hữu quyền năng thao túc, kiến tạo dòng thời gian, thực tại. Mặt khác, kết phim tiết lộ sự trở lại của Kang, sau khi hắn bị hạ thủ.

Kang "Kẻ Quên Lãng", nhân vật đứng sau tổ chức TVA. Hắn tự nhận mình là kẻ nhân từ, bởi biến thể Kang trong các vũ trụ khác sẽ điên cuồng hơn.

Marvel Studios giới thiệu Kang The Conqueror giống Loki. Với vị thần Asgard, hắn đóng vai trò phản diện Thor (2011) và trở thành ác nhân chính đối đầu Biệt đội Báo thù trong Avengers (2012). Tương tự, Marvel để Kang The Conqueror là “trùm cuối” trong Loki, đồng thời bỏ ngỏ nhiều thông tin chưa được sáng tỏ về tương lai nhân vật.

Bên cạnh đó, tên phim Avengers: The Kang Dynasty khẳng định các biến thể tà ác của Kang The Conqueror sẽ trở lại. Vì vậy, Biệt đội báo thù sẽ chiến đấu với tập thể Kang hùng mạnh như Ultron và đội quân người máy trong Avengers: Age of Ultron (2015).

Biệt đội báo thù từng giao chiến với đội quân người máy Ultron.

Theo nguyên tác, hàng ngũ phản diện sự kiện Secret Wars cũng có sự góp mặt của Kang The Conqueror. Với đất diễn còn hạn hẹp trong Loki, Kang có tiềm năng trở thành ác nhân đối đầu với các siêu anh hùng trong Avengers: The Kang Dynasty hoặc có thể nối tiếp cuộc chiến tới Avengers: Secret Wars.

Doctor Doom, kẻ thù truyền kiếp của Fantastic Four

Sau phi vụ mua lại 20th Century vào năm 2019, Disney trực tiếp sở hữu bản quyền hình ảnh của các thương hiệu siêu anh hùng Marvel như Fantastic Four, X-Men... Tại San Diego Comic Con, đại diện Marvel Studios đã thông báo về phim Bộ tứ siêu đẳng (2024) thuộc Giai đoạn 6 của MCU.

Do cùng Giai đoạn với 2 phần Avengers, phim về nhóm siêu anh hùng mang nhiều chi tiết liên quan, trong đó có thể có Doctor Doom, ác nhân số 1 của Bộ Tứ Siêu Đẳng. Đồng thời, nhân vật còn đóng vai trò quan trọng tại sự kiện Secret Wars trong nguyên tác.

Doctor Doom, kẻ thù số 1 của Bộ Tứ Siêu Đẳng.

Doctor Doom tên thật là Victor Von Doom. Quyền năng của nhân vật đến từ khả năng sử dụng thành thạo khoa học và ma thuật. Hắn có thể thao túng không - thời gian và chế tạo robot cùng nhiều thiết bị mang tính hủy diệt hàng loạt. Trong truyện tranh, Doctor Doom từng sở hữu sức mạnh của Beyonder - nhóm nhân vật quyền năng bậc nhất trong vũ trụ - hạ sát Thanos chỉ bằng một tay.

Tuy nhiên, khi lên phim, chi tiết về sức mạnh của nhân vật có thể được điều chỉnh phù hợp tuyến truyện. Việc này tương tự cây rìu Stormbreaker của Thor có sự xuất hiện khác với nguyên tác.

Mặt khác, Vitor Von Doom từng xuất hiện trong Fantastic Four (2015) do 20th Century sản xuất. Phim nhận thất bại về mọi mặt và bị khán giả tẩy chay. Trong đó, tạo hình nhân vật Doctor Doom nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ vì có phần sai nguyên tác lẫn thiếu tính thẩm mỹ.

Tạo hình nhân vật Doctor Doom trong Fantastic Four (2015) nhận nhiều chỉ trích.

Ngoài ra, Marvel Studios nổi tiếng với nhiều tình tiết chiều lòng fan, nên động thái đưa Doctor Doom trở lại MCU trong những dự án sắp tới là quyết định có thể xảy ra. Với việc sở hữu bản quyền hình ảnh các nhân vật Marvel của 20th Century, Disney có thể đưa Vitor Von Doom hoặc Galactus vào Avengers: Secret Wars thông qua Fantastic Four.

Galactus, ác nhân thực thể vũ trụ

Nhiều trang thông tin quốc tế đều đề cập đến việc Eternals (2021) đã dọn đường, trải thảm đỏ để giới thiệu Galactus, kẻ ăn hành tinh. Tuy nhiên, những thông tin hiện tại về vai trò của nhân vật đối với MCU vẫn là ẩn số.

Trong truyện tranh, Galactus là một trong những kẻ phản diện quyền năng bậc nhất vũ trụ, vượt xa Thanos về sức mạnh thuần túy. Ngoài ra, hắn có một bộ óc siêu phàm, xếp vào hàng ngũ uyên bác bậc nhất vũ trụ, ngang hàng với The Watchers từng xuất hiện trong loạt What If … ? (2021).

Kẻ ăn hành tinh mang sức mạnh vượt trội Thanos.

"Kẻ ăn hành tinh" từng là đối thủ nặng ký của Bộ Tứ Siêu Đẳng và có góp mặt trong nguyên tác Secret Wars. Với Fantastic Four trong Giai đoạn 6, Marvel Studios có cơ sở để đưa nhân vật phản diện vào hàng ngũ kẻ thù chung của siêu anh hùng Trái Đất. Qua đó, hãng xây dựng hình tượng Galactus trở thành kẻ kế nhiệm vai trò Thanos trong MCU.

Song, Galactus có tiểu sử lâu đời, phức tạp, liên quan đến sự hình thành của toàn thể vũ trụ sau sự kiện Big Bang. Vì vậy, nhân vật chỉ có thể xuất hiện rải rác qua các phần phim. Điều này tương tự cách Marvel Studios đã cài cắm các chi tiết giới thiệu Thanos.

Bên cạnh đó, việc đưa vào một phản diện tầm cỡ vũ trụ như Galactus khi chưa có nhiều thông tin về nhân vật trong MCU có phần vội vã. Vì vậy, sự kiện kẻ ăn hành tinh trở thành mối nguy của Trái Đất nói riêng và toàn thể vũ trụ nói chung như Thanos có thể xuất hiện vào các giai đoạn sau của MCU. Những phần phim mang tính tập hợp các siêu anh hùng hứa hẹn có quy mô lớn hơn Avengers: Endgame.