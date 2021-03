Ác mộng trên phim trường ‘Cướp biển vùng Caribbean’

Đạo diễn Gore Verbinski nhận xét việc ghi hình cho loạt phim “Pirates of the Caribbean” giống như một cơn ác mộng.

Trả lời phỏng vấn trang Collider, đạo diễn Gore Verbinski đưa ra những chia sẻ về bộ ba phim Pirates of the Caribbean đầu tiên do mình làm đạo diễn. Theo lời nhà làm phim, ban đầu, Disney chưa đặt quá nhiều áp lực bởi không chắc bộ phim sẽ thành công. Thái độ ấy với ông ít nhiều cũng được coi là một thử thách.

Kết quả, phần đầu của loạt phim, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ra mắt năm 2003, gặt hái thành công rực rỡ. Khoản doanh thu cao gấp 4,6 lần kinh phí sản xuất đã mở đường cho hai phần hậu truyện phát hành liên tiếp trong năm 2006 và 2007.

Đạo diễn Gore Verbinski chỉ đạo Johnny Depp và Geoffrey Rush trên phim trường Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Ảnh: Disney.

Lúc này, quá trình sản xuất trở nên gấp gáp. Toàn bộ ê-kíp phải chạy đua với ngày phát hành đã được định sẵn. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, thiên tai ập đến khiến công sức của đoàn phim có lúc tưởng như đã bỏ sông bỏ bể.

“Khi đang ghi hình, chúng tôi gặp bão. Kết quả, một nửa bối cảnh ngoại đã bị cuốn phăng. Phim trường cũng không thể sử dụng. Mọi người đành ngậm ngùi đóng gói đồ đạc trở về Los Angeles. Thời điểm trước khi khởi quay phần thứ ba giống như một cơn ác mộng”, Gore Verbinski nhận xét.

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest và Pirates of the Caribbean: At World's End được ghi hình liên tiếp và phát hành cách nhau đúng một năm. Gore Verbinski tiết lộ khi tập phim thứ hai bấm máy, họ vẫn chưa có lấy một trang kịch bản cho phần ba. Tiếp đến, kế hoạch ghi hình liên tiếp hai phần cũng gặp trục trặc vì nhiều yếu tố ngoại cảnh.

Ban đầu, bể nước xây dựng phục vụ việc quay phim không hoàn thành đúng tiến độ. Điều này khiến ê-kíp phải tạm hoãn ghi hình, chờ đợi hoàn thiện.

Tuy nhiên, thời gian chờ đợi quá lâu khiến họ buộc phải chuyển sang phương án ghi hình ngoài biển. Không may, phim bắt đầu ghi hình vào đúng mùa bão nổi. Một cơn bão đã quét qua, khiến bối cảnh bị phá hủy, như những gì Gore Verbinski kể lại.

Việc ghi hình trên biển rất tốn kém, cùng kinh phí dự trù cao ngất, đã khiến phần ba của loạt phim - Pirates of the Caribbean: At World's End - từng có thời điểm là dự án điện ảnh đắt đỏ nhất từng được thực hiện.

Danh hiệu này sau đó thuộc về Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides - bộ phim ra mắt năm 2011 với 410 triệu USD chi phí sản xuất. Đây cũng là phần phim đầu tiên không do Gore Verbinski làm đạo diễn.

Pirates of the Caribbean sẽ sớm trở lại màn ảnh rộng, nhưng số phận của Jack Sparrow vẫn còn là dấu hỏi lớn. Ảnh: Disney.

Pirates of the Caribbean là một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mà Walt Disney từng sản xuất. Theo thống kê của CNBC, tính tới năm 2021, tổng doanh thu của thương hiệu sau 5 phần phim là 4,52 tỷ USD , trong khi vốn sản xuất rơi vào khoảng 1,3 tỷ. Chia trung bình, mỗi phần Pirates of the Carribean sẽ mang về doanh thu cao gấp 3,5 lần vốn đầu tư.

Về phần đạo diễn Gore Verbinski, dù gặp nhiều vất vả trong quá trình quay loạt Pirates of the Caribbean, ông vẫn khẳng định bản thân cảm thấy hài lòng với bộ ba phim (trilogy) đã thực hiện.