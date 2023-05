Ác mộng tồi tệ nhất của Red Hood

Sự kiện “Knight Terrors” sắp tới của DC dành cho Red Hood khiến anh ấy phải đối mặt với một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất về Joker.

Sự kiện mới sẽ mang nỗi ám ảnh của Jason Todd trở lại.

Khi vũ trụ DC bị tấn công bởi những cơn ác mộng theo đúng nghĩa đen, nỗi ám ảnh tồi tệ nhất của Red Hood (Jason Todd) trỗi dậy. Điều này được thể hiện trên trang bìa của Knight Terrors: Robin #1 khi nỗi sợ hãi của Jason về Joker mang một hình dạng vật chất đáng sợ.

Cụ thể, tin tức về sự kiện sắp tới của DC Comics - Knight Terrors - đã nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới truyện tranh. Ngoài loạt truyện chính gồm bốn phần, Knight Terrors sẽ có nhiều sê-ri nhỏ khác nhau.

Theo đó, các phần truyện sẽ chứng kiến hiện tượng lạ khi ​​các anh hùng, phản anh hùng và cả nhân vật phản diện của vũ trụ DC bị tấn công bởi những cơn ác mộng. Trong khi phần còn lại của Bat-Family phải đối mặt với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bản thân thì hai cựu Robins sẽ cùng nhau giải quyết những con quỷ của riêng họ.

Trang bìa chính của Knight Terrors: Robin #1 được thực hiện bởi họa sĩ Ivan Reis sẽ giới thiệu một số nhân vật phản diện mới, đó là những cơn ác mộng được hữu hình hóa, phản ánh những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời của các anh hùng.

Jason từng bị Joker ra tay sát hại.

Đối với Jason, đó là phiên bản quái dị với chiếc mũ trùm (được cho là giống với phiên bản Joker khi hắn từng là Red Hood), nụ cười lộn ngược và chiếc xà beng mọc ra từ cánh tay con quái vật ấy. Nên nhớ, trong quá khứ chính Joker là kẻ đã ra tay sát hại Jason dã man bằng một chiếc xà beng. Và những chi tiết ấy vẫn luôn là nỗi ám ảnh tồi tệ của cựu Robin.

Khi nỗi sợ hãi lớn nhất được hữu hình hóa

Trong cốt truyện Death of the Family, Jason Todd từng bị sát hại dã man và được cho là đã chết. Sau đó, Jason bất ngờ “hồi sinh” và mang danh tính Red Hood. Tất nhiên, những quy tắc và khuôn phép cũ của một Robin đã biến mất; giờ đây, Jason xử lý bè lũ tội phạm theo cách riêng của mình.

Trong The Joker: The Man Who Stopped Laughing, Red Hood dành một khoảng thời gian đáng kể để truy lùng kẻ thủ ác và chỉ dừng lại khi Jason tin rằng cuối cùng anh ta đã giết được Joker.

Tạo hình đáng sợ của những nỗi ám ảnh trong quá khứ.

Không cần phải nói, phần lớn cuộc đời của Jason, kể từ khi anh trở về từ cõi chết, được xác định bởi mối liên hệ của anh với Joker. Ngoài việc dùng danh tính (được cho là) của Joker trước đây, Jason còn sử dụng xà beng làm vũ khí chính, thứ mà Joker đã dùng để đánh bại anh trong Death of the Family.

Nhiều người hâm mộ xem đó là cách để Jason vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ. Nhưng bất chấp những động thái cứng rắn đó, anh ấy vẫn đang phải đối mặt với nhiều chấn thương tâm lý lớn. Và điều đó càng trở nên tồi tệ hơn khi cả vũ trụ DC sắp bị tấn công dựa trên sự sợ hãi của họ trong Knight Terrors.

Vì vậy, dù muốn hay không, Red Hood vẫn sẽ phải đối đầu trực diện với những sự kiện trong quá khứ của mình theo một cách đáng sợ nhất.

Thực tế, Red Hood ghét sự thật rằng phần lớn cuộc đời của anh bị gắn liền với siêu tội phạm Joker, chính hắn đã khiến Jason chìm trong những tai ương không mong muốn. Nhưng dù cố gắng vượt qua nó bao nhiêu, Jason vẫn có những ám ảnh xung quanh quá khứ đen tối trước đây.

Rõ ràng, bất kể thế lực ác độc nào đứng sau Knight Terrors đều biết rằng Jason vẫn còn sợ hãi bởi những gì anh ấy từng trải qua trong Death of the Family và sẵn sàng sử dụng chúng để chống lại Red Hood. Nhìn ở góc độ tích cực, nỗi ám ảnh đó đáng sợ nhưng đây cũng là cơ hội để cựu Robin - Jason Todd - có thể thoát ra khỏi quá khứ đen tối ấy một lần và mãi mãi.