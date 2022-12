Ác mộng khi đi du lịch vào mùa lễ hội

Nhiều du khách đến New Zealand đã không còn quần áo để mặc trong khi chờ lấy hành lý bị mất. Trong đó, có một người phụ nữ phải dùng tạm đồ của mẹ suốt 2 tuần qua.

Đây là tình trạng diễn ra vào mùa lễ hội với ngành hàng không, khiến không ít “tín đồ mê xê dịch” thất vọng khi túi của họ bị thất lạc trong quá trình vận chuyển, theo NZ Herald.

Kirsty McAulay đã đi từ London đến Auckland qua Singapore trên chuyến bay của Air New Zealand để đón Giáng sinh cùng gia đình.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi trả gấp ba lần chi phí vé máy bay thông thường, cô vẫn không có trải nghiệm tốt hơn.

“Khi hạ cánh và đang chờ băng chuyền để lấy đồ đạc, một nhân viên chạy đến nói rằng vali của tôi không có trên chuyến bay này, tôi phải kiểm tra với dịch vụ hành lý.

Sau đó, tôi nhận được thông báo từ quầy thủ tục là sẽ nhận được túi của mình tại địa chỉ cung cấp ở Auckland trong vòng 1-2 ngày làm việc”, McAulay kể lại.

Thế nhưng, đã hơn 9 ngày trôi qua, nữ hành khách này vẫn không biết hành lý đang ở đâu. McAulay cho biết mình chưa bao giờ gặp vấn đề này trước đây và do đó, cô đã không mua bảo hiểm du lịch.

“Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi đã trả 6.000 USD cho vé máy bay, giá bình thường là 2.000 USD . Đây là một khoản phí khổng lồ nên việc họ làm mất đồ của tôi là không ổn”.

McAulay nói thêm sự ngán ngẩm tăng lên khi các cuộc gọi đến hãng hàng không đều không được trả lời, chuyển sang trục trặc kỹ thuật hoặc tắt máy. Thậm chí, Air New Zealand cũng không gửi email xác nhận cho cô.

Cô cũng đã liên lạc cho công ty xử lý Menzies Aviation nhưng không thành công.

“Tôi khó quay lại London mà thiếu hành lý. Thật may mắn khi có thể sống sót ở đây với tủ quần áo của mẹ tôi”, cô bày tỏ.

Alex Marren, Giám đốc điều hành của Air New Zealand, đã lên tiếng kêu gọi sự kiên nhẫn của khách hàng trong khi hãng bay này cố gắng giảm thiểu mức độ nghiêm trọng.

Air New Zealand đang phải vật lộn với nhiều vấn đề toàn cầu do các kết nối quốc tế với xứ sở bò sữa ngày càng phức tạp cộng với tình hình thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Mỹ, các sân bay quá tải và đại dịch Covid-19 ở vài quốc gia.

“Chúng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác khó chịu khi hành lý thất lạc, đặc biệt là trong kỳ nghỉ. Hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm chúng càng sớm càng tốt”, Alex Marren nói.

Theo đó, hãng hàng không này đã thực hiện các bước xử lý ngay lập tức, bao gồm điều phối nhân viên trả lời các câu hỏi liên quan đến đồ đạc bị mất, triển khai công nghệ mới và kết hợp với công ty khác để đơn giản hóa việc theo dõi hành lý.

Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn đang phục hồi sau tình trạng bế tắc trong thời kỳ Covid-19. Mùa hè 2022 được đánh dấu là một trong những thời điểm bận rộn nhất từ ​​trước đến nay.

Ant Clausen, một du khách khác, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Điều đó khiến Clausen không được tận hưởng kỳ nghỉ ở Downunder một cách trọn vẹn.

“Chúng tôi đã bay từ London Heathrow qua Perth, Melbourne và đến New Zealand vào ngày Giáng sinh lúc 5h. Ở khu vực chờ, tôi chỉ nhìn thấy một nhân viên ngồi sau bàn làm việc với hàng dài hành khách bất mãn. Đó là điều không thể chấp nhận khi du lịch là nguồn thu nhập lớn nhất của New Zealand. Tôi thắc mắc sao họ lại để vấn đề này xảy ra?”, Clausen mô tả.

Giống như McAulay, Clausen cũng không biết ai chịu trách nhiệm về hành lý thất lạc khi mọi cuộc gọi đều bặt vô âm tín.

“5 ngày trôi qua tôi không có quần áo, các vật dụng cần thiết và chẳng thể bắt đầu kỳ nghỉ của mình. May mắn gia đình sống ở đây nên tôi mượn tạm đồ mặc”, Clausen bày tỏ.

Anh cho biết thêm ngay cả nhân viên sân bay cũng thừa nhận tình hình thật tồi tệ và họ cũng cảm thấy bất lực. Sự lo lắng về hành lý đã khiến Clausen mất ngủ nhiều đêm.

Người phát ngôn của hãng hàng không Qantas thông báo vật dụng của một số hành khách quá cảnh ở Australia đến New Zealand đã bị lỡ chuyến bay nối chuyến.

“Chúng tôi đang làm việc với nhà cung cấp ở Auckland để trả lại hành lý cho khách hàng sớm nhất có thể”.

Đại diện sân bay Auckland cũng cho biết họ đang tiếp tục xem xét các nguyên nhân dẫn đến sự bất tiện cho du khách và số lượng đồ thất lạc lớn hơn bình thường. Họ khuyến khích người sử dụng dịch vụ nên mang theo những vật dụng có giá trị cao thay vì ký gửi.

