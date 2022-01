Ác mộng đêm giao thừa của người bị kẹt trong buồng cáp treo tại Mỹ

21 người mắc kẹt trong buồng cáp treo suốt đêm giao thừa ở Mỹ

Sau hơn 12 tiếng mắc kẹt trong buồng cáp treo trên núi kể từ đêm giao thừa ở bang New Mexico, 21 người được giải cứu an toàn. Nguyên nhân sự cố do thời tiết gây ra băng giá.