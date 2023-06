Ác mộng của người ngồi cạnh hành khách tự mở cửa máy bay ở Hàn Quốc

Khi cánh cửa máy bay bị mở tung, Lee Yoon Jun (Hàn Quốc) cảm giác như cái chết đang đến gần. Ban đầu, anh nghĩ máy bay gặp sự cố kỹ thuật thay vì có ai đó mở cửa.

Lee Yoon Jun (bên phải) ngồi cạnh người đàn ông mở cửa máy bay giữa không trung. Ảnh cắt từ clip.

"Tôi cảm thấy rất sợ. Tôi đã nghĩ mình sắp chết đến nơi, nghĩ rằng đời tôi kết thúc ở đó", Lee Yoon Jun nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trên chuyến bay lẽ ra kéo dài chưa đầy một giờ từ đảo Jeju đến Daegu (Hàn Quốc) của hãng hàng không Asiana Airlines.

Lee là hành khách ngồi cạnh người đàn ông tự ý mở cửa thoát hiểm giữa chuyến bay hôm 26/5.

"Trong các bộ phim thảm họa, mọi người dường như luôn chết khi có một cánh cửa mở ra giữa không trung. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai trong đời. Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ", anh nói với CNN.

Kinh hoàng

Thời điểm xảy ra sự việc, Lee đang xem video trên điện thoại. Cánh cửa máy bay bị mở ra và một cơn gió dữ dội ập vào người, thổi bay mũ và tai nghe, khiến anh khó thở.

Ngước lên, Lee nhìn thấy những đám mây, nơi lẽ ra phải là chiếc cửa thoát hiểm. Lúc đó, máy bay vẫn còn cách mặt đất khoảng 213 m. Lee cảm giác như cái chết là điều chắc chắn xảy đến.

Lee tưởng mình sẽ chết khi cánh cửa máy bay bị mở tung. Ảnh: CNN.

Liếc sang người đàn ông ngồi cạnh, Lee nhận thấy anh ta "có vẻ căng thẳng" và cả hai người đàn ông đều "run lên vì sợ hãi". Tuy nhiên thời điểm đó, anh không biết chính vị khách đó sau này là người phải chịu trách nhiệm cho tình huống. Lee không nhìn thấy cảnh người đàn ông mở cửa và ban đầu cho rằng có sự cố kỹ thuật.

Khi máy bay dần hạ cánh, hành khách bên cạnh Lee dường như vẫn cố gắng nhảy xuống. Anh cho rằng người này đang lên cơn hoảng loạn.

"Khi tôi đang nhìn tiếp viên hàng không, tôi nghe thấy tiếng người bên cạnh mở khóa dây an toàn. Tôi nhận ra anh ta đang nghiêng người về phía cửa thoát hiểm".

Khi tiếp viên hàng không nhờ giúp đỡ, với sự hỗ trợ của một số hành khách khác, Lee sau đó khống chế được người đàn ông. Mãi về sau, anh mới nhận ra điều gì đã thực sự xảy ra.

Người đàn ông mở cửa máy bay khai cảm thấy ngột ngạt, muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay. Ảnh: Yonhap.

Giờ nhớ lại, Lee thực sự cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh người đàn ông trong suốt chuyến bay.

"Ngay từ khi lên máy bay, anh ấy trông nhợt nhạt và tỏa ra bầu không khí tồi tệ. Anh ấy trông u tối, cứ bồn chồn, nhìn mọi người xung quanh và hành động kỳ lạ".

Sự việc hy hữu

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cảnh sát đã bắt giữ nam hành khách mở cánh cửa thoát hiểm. Người đàn ông khai rằng cảm thấy ngột ngạt và muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay. Người này đi một mình, không say rượu, nói rằng đang căng thẳng do mất việc.

Không ai trong số gần 200 hành khách trên chiếc máy bay bị rơi ra ngoài hay bị thương sau vụ việc, song 12 người có triệu chứng khó thở và một số được đưa tới bệnh viện. Những người này đều xuất viện sau khoảng 2 tiếng.

Theo Asiana Airlines, các cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành, đặc biệt là làm thế nào mà người đàn ông có thể mở cửa trong khi máy bay vẫn đang bay.

Chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas của Airline Ratings nhận định đây là vụ việc rất kỳ lạ bởi về mặt kỹ thuật, không thể mở những cánh cửa đó trong chuyến bay. Thomas cho biết tốc độ hạ cánh của một chiếc A321 là khoảng 270 km/h, nghĩa là những cơn gió có cùng tốc độ đang thổi ngược chiều máy bay.

"Có vẻ như không hợp lý khi cánh cửa có thể được mở ra với lực cản như vậy. Về mặt kỹ thuật là không thể, nhưng bằng cách này hay cách khác điều đó đã xảy ra".

Một số hành khách khó thở được đưa đến bệnh viện sau vụ việc. Ảnh: Sở cứu hỏa Daegu.

Phía Airbus cũng cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang xem xét tình huống này. Cửa máy bay thường chỉ có thể được mở khi đã hạ cánh".

Ngày 28/5, Asiana Airlines thông báo ngừng bán một số ghế gần cửa thoát hiểm trên máy bay loại A321-200 liên quan đến sự việc.

Theo đó, bắt đầu từ ngày thông báo, Asiana Airlines tạm dừng việc bán ghế 26A của 11 chiếc A321-200 loại có sức chứa 174 hành khách và ghế 31A của 3 chiếc A321-200 có sức chứa 195 hành khách.

Về phía Lee, anh chưa nhận được liên lạc gì từ Asiana Airlines sau vụ việc. Tuy nhiên, người đàn ông cảm thấy như đã được trao cơ hội thứ hai trong đời.

“Cảm giác như tôi được sinh ra một lần nữa, tôi chỉ đang cố gắng vui vẻ hơn và sống thú vị hơn. Tôi đang tận hưởng nó. Tôi đột nhiên trở thành người nổi tiếng tạm thời. Mỗi khi đi cùng bạn, tôi đều nói đùa rằng tôi là người nổi tiếng”, anh nói.