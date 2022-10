AC Milan x Off-White và 4 màn collab ấn tượng nhất lịch sử bóng đá

Sự kết hợp giữa những tên tuổi hàng đầu trong giới thời trang và bóng đá thường gây được tiếng vang lớn.

Màn collab ấn tượng của AC Milan và Off-White. Ảnh: Complex.

Trước trận đấu với Chelsea rạng sáng 6/10 (giờ Hà Nội), các cầu thủ AC Milan gây chú ý khi diện chiếc varsity đến từ Off-White. Dù thua 3-0 trước đội chủ sân Stamford Bridge, phong cách thời thượng của dàn sao AC Milan vẫn là điều được nhiều tín đồ thời trang quan tâm.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu thời trang lớn đang "lấn sân" sang bóng đá nhiều hơn. Trước bộ sưu tập AC Milan x Off-White, nhiều bản collab ấn tượng đã gây được tiếng vang lớn. Dưới đây là 5 màn collab "đỉnh" nhất giữa các ông lớn thời trang và những ngôi sao, CLB bóng đá.

AC Milan x Off-White (2022)

Bộ sưu tập mới đánh dấu cái bắt tay giữa Off-White và AC Milan - một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất thế giới. Thương hiệu của Virgil Abloh sẽ đảm nhiệm vai trò "phụ trách phong cách và văn hóa" cho CLB. Cụ thể, Off-White sẽ cho ra mắt các mẫu trang phục mang dấu ấn riêng của AC Milan cho cả đội nam và nữ - bắt đầu bằng những chiếc varsity kia.

Điểm nổi bật nhất ở phần mặt trước áo là chữ "O" đại diện cho Off-White bên tay phải và cây đinh ba kèm dòng chữ "ACM" bên trái - biểu trưng cho Milan. Hình ảnh cây đinh ba và con quỷ còn xuất hiện ở mặt sau áo với tên thương hiệu và nhà sáng lập Abloh.

Chiếc áo mang đậm phong cách đường phố nhưng vẫn giữ được phong thái lịch thiệp đặc trưng của một đội bóng Italy. Ảnh: AC Milan.

Một số người có thể thắc mắc hình ảnh con quỷ và đinh ba vì nhìn khá giống logo của Manchester United. Tuy nhiên, hình ảnh này được lấy cảm hứng từ logo của Milan trong những năm 1970. Hiện tại, chiếc áo này chưa được mở bán chính thức dù nhận nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Jordan x PSG (2018)

4 năm kể từ lần hợp tác chính thức giữa đôi bên, những sản phẩm thời trang của PSG luôn được đánh giá rất cao - từ áo đấu đến giày, áo khoác, hoodie... Chúng luôn được săn đón dù mức giá khá cao. Tờ Versus (Anh) còn nhận xét cái bắt tay này đã "củng cố vị thế thời trang đường phố Paris" của PSG.

Cái bắt tay giữa 2 tên tuổi lớn này khiến những bộ trang phục bóng đá vượt qua ranh giới sân cỏ. Ảnh: Goal.

Jordan x PSG đã vượt qua ranh giới của bóng đá thông thường. Họ không chỉ chú trọng tới áo đấu mà nhắm vào thị trường đồ streetwear hàng ngày. Dòng chữ Paris với chữ A cách điệu bằng logo jumpman khiến mọi món đồ đều như được nâng lên một tầm cao mới.

Yohji Yamamoto x adidas (2014)

Yohji Yamamoto là một trong những cái tên được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực trang phục nam. Năm 2014, nhà thiết kế Nhật Bản đã hợp tác cùng Real Madrid trong mẫu áo đấu thứ 3. Đây là sản phẩm trong chiến dịch mang tên "Wear It or Fear It" (tạm dịch: Mặc nó hay Sợ hãi nó).

Họa tiết đậm nét phương Đông trên áo đấu của CLB vĩ đại nhất thế giới. Ảnh: Footy.

Tên chiến dịch giống một lời thách thức tới toàn bộ đối thủ. Lời khẳng định sức mạnh của Real Madrid còn đanh thép hơn với hình in con rồng và phượng trên chiếc áo đấu màu đen.

Đây là 2 con vật thần thoại trong văn hóa phương Đông. Rồng đại diện cho sức mạnh, sự cao quý. Hình ảnh phượng hoàng lại mang ý nghĩa kiên cường, vượt mọi khó khăn.

PSG x BAPE (2018)

Paris Saint-Germain chứng tỏ mình là đội bóng dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang đường phố khi bắt tay với nhiều thương hiệu đình đám như Jordan hay BAPE. Điều này không khó hiểu khi họ là biểu tượng bóng đá của Paris - thành phố được gọi là "kinh đô thời trang".

PSG là một trong những đội bóng đi đầu về thời trang. Ảnh: Versus.

Bộ sưu tập con nhộng "siêu giới hạn" do PSG hợp tác cùng BAPE năm 2018 nhanh chóng trở thành tâm điểm khi ra mắt. Thời điểm đó, PSG được các phương tiện truyền thông gọi là "đội bóng thời trang nhất thế giới".

Off-White x Nike (2018)

Hypebeast đánh giá đây là "một trong những dự án bóng đá tốt nhất của Virgil Abloh". Cái bắt tay với Nike cũng đánh dấu lần đầu tiên "lấn sân" sang lĩnh vực bóng đá của Off-White. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng thương hiệu thời trang đường phố này sẽ kết hợp với Liverpool. Tuy nhiên, cuối cùng, họ đã chọn Nike.

Mbappe trong bộ ảnh quảng cáo cho chiến dịch. Ảnh: Versus.

Việc đưa Mbappe, ngôi sao "hot" nhất thời điểm đó, làm gương mặt đại diện cho chiến dịch được xem là bước đi khôn ngoan, giúp tạo tiếng vang lớn. Bộ sưu tập Nike x Off-White World Cup Collection gồm trang phục bóng đá họa tiết caro đen, trắng; 2 mẫu giày Nike Zoom Fly Mercurial Flyknit và Mercurial Vapor 360.

Họa tiết trong bộ sưu tập được truyền cảm hứng từ phong cách cổ điển của Dortmund, Croatia và Hà Lan. Tờ Versus nhận xét việc sử dụng họa tiết caro cổ điển là ý tưởng tuyệt vời. Trong thế giới bóng đá, loại họa tiết này luôn được yêu thích vì tính hoài cổ, độ nhận diện cao.