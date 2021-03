Aaron Dominguez bị fan của Selena Gomez chê xấu trai

Khi tham gia đóng phim Only Murders in the Building, Selena Gomez vướng tin yêu đồng nghiệp Aaron Dominguez. Hai người thường xuyên được chụp lại hình ảnh khoác tay, trò chuyện thân thiết trên phim trường. Trong khi người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ tìm được tình yêu mới sau những tình ồn ào, giọng ca Lose you to love me nhanh chóng phủ nhận.