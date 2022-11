Aaron Carter - từ 'hoàng tử trong mơ' đến cái chết ở tuổi 35

Trở thành ngôi sao toàn cầu từ khi còn rất nhỏ, sự nghiệp của Aaron Carter lên "như diều gặp gió". Tuy nhiên, mặt tối hào quang và bi kịch gia đình khiến anh tụt dốc không phanh.

Aaron Carter sinh năm 1987, là một rapper, ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Anh là em trai của nam ca sĩ Nick Carter, cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Backstreet Boys.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những bản nhạc hit, Aaron còn sở hữu gương mặt điển trai hút hồn cùng gu thời trang sành điệu. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, anh từng được công chúng ưu ái gọi bằng cái tên “hoàng tử nhạc pop”.

Thành công từ rất sớm

Có lẽ, người hâm mộ nhạc pop trên thế giới những năm thập niên 1990 không ai không biết đến Aaron Carter. Anh nổi lên như một hiện tượng, được đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến và trở thành “hoàng tử trong mơ” của nhiều thiếu nữ thời bấy giờ.

Sinh ngày 7/12/1987 tại Florida (Mỹ), Aaron Carter khởi động sự nghiệp từ sớm. Lớn lên trong một gia đình yêu âm nhạc, ngay cả trước khi đặt chân lên sân khấu, Aaron vẫn luôn xem âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Theo Musicinminnesota, khi chỉ mới 7 tuổi, anh đã thành lập ban nhạc Dead End tại trường và đảm nhận vai trò là giọng ca chính.

Mâu thuẫn và tách biệt về gu âm nhạc với những thành viên còn lại, Aaron nói lời chia tay với nhóm một thời gian sau đó. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm anh ý thức được tài năng và khát vọng lớn của mình. Chàng ca sĩ trẻ đầy triển vọng có bước đi sáng giá trong sự nghiệp khi quyết định đầu quân cho nhóm nhạc Backstreet Boys vào năm 1997.

9 tuổi, Carter phát hành album phòng thu đầu tay với ca khúc Crush on You gây bão trên toàn cầu với tổng lượng tiêu thụ lên tới gần chục triệu bản. Album thứ hai Aaron's Party (Come Get It) cũng bán được ba triệu bản tại Mỹ, giúp cho Carter càng trở nên nổi tiếng.

Hàng loạt bản hit như Come Get It, Thats’s How I Beat Shaq, I Want Candy hay My Internet Girl đều trở thành “hiện tượng” phổ biến, đưa tên tuổi ngôi sao nhí vụt sáng trên bản đồ âm nhạc. Carter cũng bắt đầu xuất hiện với tư cách khách mời trên một số show như Nickelodeon, All That! và lưu diễn cùng Britney Spears hay Backstreet Boys.

Hào quang đến với Aaron Carter từ rất sớm. Ảnh: RedDot.

Thừa thắng xông lên, hai album Oh Aaron (2001) hợp tác cùng anh trai Nick Carter và Another Earthquake! (2002) lần lượt được phát hành và đạt được thành công nhất định. Carter cũng đóng vai chính cùng với anh chị em của mình trong loạt phim House of Carters phát sóng trên E! hay vào vai Jojo trong vở kịch Seussical the Musical ở Broadway.

Chạm tới đỉnh cao sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, anh trình diễn dưới ánh hào quang của những sân khấu chật ních người hâm mộ, được truyền thông, công chúng săn đón và tôn vinh. Thời điểm đó, bạn bè cùng trang lứa với Aaron còn mải mê cắp sách đến trường.

Cú trượt dốc sự nghiệp

Cùng với sự nghiệp thăng hoa, khán giả bắt đầu dành sự quan tâm đến đời tư bê bối của nam ca sĩ. Nếu tài năng âm nhạc đưa tên tuổi Aaron trở thành ngôi sao toàn cầu thì chính những góc tối cuộc đời lại khiến sự nghiệp hoàng tử nhạc pop ngày một lao dốc.

Trong chương trình Stephen Oprah: Where Are They Now (2016), nam ca sĩ đã có những tiết lộ về đời tư của mình. Anh lớn lên trong những cuộc cãi vã, ẩu đả của cha mẹ vì tranh chấp khối tài sản khủng từ những người con nổi tiếng. Quyết định ly hôn của họ vào năm 2003 đã làm thay đổi tất cả. Bi kịch rạn vỡ tình cảm gia đình khiến anh mất đi điểm tựa ở độ tuổi dễ vấp ngã, và rồi bắt đầu hàng loạt quyết định sai lầm.

Ở độ tuổi đôi mươi, Aaron trượt dài trong những tháng ngày ăn chơi sa đọa, yêu đương bừa bãi và kết thân với thuốc phiện. “Tôi không hề muốn thấy bố mẹ mình ly hôn. Để rời xa những suy nghĩ tiêu cực về chuyện ấy, tôi lao vào tiệc tùng và những rắc rối triền miên. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn và tôi nướng hết tiền bạc rồi cuối cùng phá sản”, anh chua xót.

Năm đầu năm 2008, Aaron bị cảnh sát tạm giam tại Kimble Country, Texas vì chạy xe quá tốc độ và bị phát hiện tàng trữ cần sa. Năm 2011, khán giả lần đầu tiên nhận được thông tin ngôi sao âm nhạc phải đi cai nghiện. Quản lý của Carter, Johnny Wright, thông báo rằng anh đã vào một cơ sở điều trị, nhấn mạnh rằng điều này do các mâu thuẫn tình cảm và rắc rối tinh thần mà anh đang phải đối phó.

"Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là đừng sợ trở thành con người”, đó là lời nhắn mà Carter gửi đến người hâm mộ. Không lâu sau, có thông báo rằng Carter đã hoàn thành tốt một tháng cai nghiện tại Trung tâm Betty Ford ở Rancho Mirage, California.

Năm 2013, anh chính thức tuyên bố phá sản và công khai khoản nợ lên tới 3,5 triệu USD từ các khoản thuế khổng lồ chưa được thanh toán từ thời kỳ đỉnh cao của mình. Sự nghiệp Aaron đứng trên bờ vực của sự tan vỡ. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, anh đã gây bất ngờ khi xử lý hết toàn bộ khoản nợ thuế này.

Vào tháng 7/2017, Carter một lẫn nữa bị bắt tại Georgia vì tình nghi lái xe khi đang say xỉn, bên cạnh các cáo buộc tàng trữ cần sa. Xuất hiện trên một số chương trình truyền hình tại thời điểm đó, anh khiến khán giả không khỏi sửng sốt vì ngoại hình thay đổi chóng mặt. Gương mặt anh trở nên tiều tụy và hốc hác, khiến người hâm mộ khó có thể nhận ra.

Sự nghiệp huy hoàng của Aaron xuống dốc vì bi kịch gia đình và ma túy. Ảnh: Spash News.

Rơi vào cảnh nghiện ngập, mối quan hệ của Aaron với người thân cũng trở nên đầy rẫy xung đột. Nhiều nguồn tin cho biết anh và Nick Carter đã không ít lần xảy ra bất hòa. Thậm chí, người anh trai từng xin lệnh của tòa án cấm Aaron tới gần gia đình mình vì cáo buộc anh có ý định sát hại vợ đang mang thai con nhỏ. "Hoàng tử nhạc pop" sau đó đã một mực phủ nhận thông tin này và tố ngược anh trai trong quá khứ đã có những hành vi đồi bại.

Liên tục sau đó, Aaron Carter vướng phải hàng loạt rắc rối không đáng có. Sự nghiệp âm nhạc của anh dần lung lay và đánh mất vị thế của mình trong mắt khán giả. Chia sẻ với báo chí, đại diện của Aaron cho biết anh được chẩn đoán mắc phải rối loạn đa nhân cách, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, thậm chí là tâm thần phân liệt.

Trong lần xuất hiện trên chương trình truyền hình chăm sóc sức khỏe người nổi tiếng The Doctors vào năm 2019, bản thân hoàng tử nhạc pop cũng từng lên tiếng thừa nhận heroin đã nhiều lần suýt giết chết mình.

Vào tháng 9/2022, Aaron Carter tự nguyện vào trại cai nghiện với hy vọng giành lại quyền nuôi Prince, con trai 10 tháng tuổi của anh và Melanie Martin. Cả hai bị mất quyền nuôi con do nghiện ma túy và các cáo buộc bạo lực gia đình.

“Tôi quyết định vào trại cai nghiện. Đây là lần thứ năm tôi phải làm điều này, chủ yếu để lo cho tương lai. Đây không phải là do cơn nghiện tái phát. Tôi không bị tái phát gì cả. Đơn giản tôi làm như vậy vì muốn có cơ hội được sống với con trai mình”, anh chia sẻ.

Sáng 5/11 (theo giờ địa phương), Aaron Carter được phát hiện tử vong trong bồn tắm tại nhà riêng ở tuổi 35, tờ Fox News đưa tin. Đại diện truyền thông của nam ca sĩ xác nhận tin buồn và cho biết nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.

Sự ra đi của ngôi sao khi tuổi còn khá trẻ khiến đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng. "Tôi quen biết Aaron Carter nhiều năm qua. Tôi thực sự yêu quý chàng trai này, một con người ấm áp, hài hước và biết cách quan tâm người khác. An nghỉ nhé Aaron Carter", nam diễn viên Tyler Hilton chia sẻ.

