Ca sĩ Aaron Carter qua đời đột ngột tại nhà riêng ở Lancaster, California, Mỹ. Nguyên nhân cái chết của anh vẫn chưa được xác định.

Ngày 5/11, tờ Fox News đưa tin ca sĩ Aaron Carter trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở tuổi 35. Đại diện truyền thông của nam ca sĩ xác nhận tin buồn và cho biết nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.

Melanie Martin - hôn thê cũ của nam ca sĩ - chia sẻ: "Gia đình chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Aaron Carter. Tôi phải cố gắng để chấp nhận sự thật này. Xin cảm ơn những lời động viên của mọi người". Martin cũng mong muốn nhận được sự riêng tư trong thời điểm này.

Đại diện của Sở Cảnh sát quận Los Angeles cho biết họ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và đã đến nhà riêng của Aaron Carter ở Lancaster, California, Mỹ vào sáng 5/11. Cảnh sát phát hiện một thi thể tại đây.

Aaron Carter trong buổi trình diễn năm 2003. Ảnh: Getty.

Sự ra đi của Aaron Carter ở tuổi 35 khiến đồng nghiệp thương tiếc. Nam diễn viên Tyler Hilton gửi lời chia buồn đến gia đình của ca sĩ.

"Tôi quen biết Aaron Carter nhiều năm qua. Tôi thực sự thích chàng trai ấy - một người ấm áp, hài hước và biết cách quan tâm người khác. An nghỉ nhé Aaron Carter", nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

Aaron Carter sinh năm 1987, là một rapper, ca sĩ và diễn viên người Mỹ. Carter là em trai của nam ca sĩ Nick Carter - cựu thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys. Năm 10 tuổi, Carter đã kiếm hàng trăm nghìn USD. Anh tiếp tục ra mắt album Aaron’s Party (Come Get It), bán ra hơn 3 triệu bản chỉ riêng thị trường Mỹ. Năm 2001, Carter phát hành album phòng thu thứ 3 Oh Aaron.

Oh Aaron tiêu thụ hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới, trong số đó có 4 triệu bản tính riêng thị trường âm nhạc "xứ cờ hoa".

"Hoàng tử nhạc pop" Carter chạm đỉnh cao cùng thời điểm với "Công chúa nhạc pop" Britney Spears. Carter và Spears là 2 gương mặt ưu tú, giúp phổ biến và nâng tầm dòng nhạc pop.

Aaron Carter đánh mất sự nghiệp vì vướng vào ma túy, nghiện ngập và sức khỏe tâm thần không ổn định. Cuối năm 2019, cảnh sát tới kiểm tra Carter tại ngôi nhà ở St. Petersburg, Florida. Họ nhận được cuộc gọi ẩn danh, báo tin nam ca sĩ có thể đã dùng ma túy quá liều.

Năm 2020, anh hẹn hò với nhà tạo mẫu tóc Melanie Martin và đính hôn vào tháng 11/2021. Cả hai có chung một cậu con trai tên Prince. Tuy nhiên, hai bên sau đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hồi tháng 3, Melanie Martin thông báo đã chia tay "hoàng tử nhạc pop" được một năm. Nhưng sau đó, hai bên được cho là đã tái hợp.

