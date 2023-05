Á quân U20 châu Á thảm bại ở World Cup

U20 Iraq là á quân giải châu Á 2023 sau khi thua 0-1 trước U20 Uzbekistan ở chung kết. U20 Iraq đá trận ra quân ở bảng E của U20 World Cup 2023 trước đại diện từ Nam Mỹ Uruguay.

Đây là thử thách lớn với U20 Iraq bởi Uruguay được coi là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp tại bảng E cùng với U20 Anh. Trong quá khứ, Uruguay có hai lần giành vị trí á quân tại U20 World Cup (1997 và 2013).

Đội trẻ Uruguay sở hữu những cầu thủ có trình độ vượt trội so với U20 Iraq. Tại giải đấu ở Argentina, HLV Marcelo Broli mang tới đội hình với phần lớn các cầu thủ trẻ chơi ở quốc nội và có hai gương mặt thi đấu tại châu Âu là các hậu vệ Alan Matturro (Genoa) và Facundo Gonzalez (Valencia). Trong số những cầu thủ còn lại, phải kể tới tiền đạo Luciano Rodriguez, người đã ghi 5 bàn và góp công lớn giúp U20 Uruguay giành vị trí á quân ở U20 Nam Mỹ 2023.

Trong hiệp một, U20 Iraq có tỉ lệ kiểm soát bóng là 50% nhưng họ thua kém rõ rệt đối phương về số lần dứt điểm. Đại diện Nam Mỹ tung ra 15 cú sút trong 45 phút đầu tiên và mở tỷ số ở phút 38 nhờ công của Matias Abaldo với cú dứt điểm chéo góc trong vòng cấm. Thủ môn U20 Iraq, Hussein Hasan, đã chạm được vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn được bàn thua.

Đầu hiệp hai, á quân U20 châu Á tiếp tục thủng lưới. Andres Ferrari điền tên lên bảng tỷ số khi trận đấu bước sang phút 48 với cú đánh đầu chuẩn xác trong vùng cấm sau quả tạt bên cánh trái của Matias Abaldo.

Mọi thứ trở nên tồi tệ với U20 Iraq khi thủ môn của họ, Hussein Hasan, phản lưới nhà ở phút 62. Xuất phát từ cú đánh đầu của Facundo Gonzalez, bóng chạm xà ngang rồi đập vào người thủ môn Hussein Hasan trước khi bay vào lưới.

Alan Matturro, cầu thủ thuộc biên chế CLB Genoa, khép lại trận đấu với bàn thắng ở phút 90+2. Hàng thủ của U20 Iraq tiếp tục để lộ điểm yếu về bóng bổng khi Alan Matturro bật cao đánh đầu trong vùng cấm, làm tung lưới thủ môn Hussein Hasan.

Thắng 4-0, U20 Uruguay có trận ra mắt ấn tượng tại vòng chung kết U20 World Cup 2023 và vươn lên dẫn đầu bảng E. Họ có cùng 3 điểm như U20 Anh nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn. Đội bóng của Nam Mỹ sẽ đối đầu với chính U20 Anh vào rạng sáng 26/5. Cũng vào rạng sáng hôm đó, U20 Iraq đụng độ Tunisia.

