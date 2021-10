Á quân Olympia mùa đầu tiên được phong hàm phó giáo sư tại Australia

Nguyễn Thành Vinh là á quân Đường lên đỉnh Olympia 2000, trước khi tham gia phim "Phía trước là bầu trời". Anh theo đuổi con đường nghiên cứu hóa học hữu cơ tại Australia.

Mới đây, trên trang chính thức của Đại học New South Wales, Australia, đăng tải thông tin chúc mừng TS Vinh Nguyễn (hay còn gọi là TS Nguyễn Thành Vinh) được phong hàm phó giáo sư. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt khi đảm nhiệm vai Nam trong phim Phía trước là bầu trời hay gây ấn tượng với ngôi vị á quân tại Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.

Trở thành PGS vào năm 39 tuổi

Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1982. Trên website của mình, anh cũng chia sẻ bản thân nhận hàm phó giáo sư do Đại học New South Wales phong vào tháng 9. “Cảm ơn tất cả thành viên trong nhóm cả trong quá khứ và hiện tại, bởi các bạn đã làm việc miệt mài từ khi chúng ta tới Đại học New South Wales vào năm 2015”, anh viết.

Trang chính thức của ngôi trường phong hàm cho Thành Vinh cũng thông tin lĩnh vực nghiên cứu của anh là hóa học hữu cơ. Ngoài hoạt động học thuật độc lập, PGS.TS Vinh còn có nhóm nghiên cứu riêng và thường xuyên cập nhật tin tức, giải thưởng, thành tích trên website riêng.

PGS.TS Nguyễn Thành Vinh được phong hàm vào tháng 9. Ảnh: FBNV.

Trước khi trở thành PGS ở tuổi 39, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh theo đuổi ngành hóa học công nghiệp ở Đại học New South Wales. Sau đó, anh trở thành TS hóa học hữu cơ nhờ sự hướng dẫn của GS Michael Sherburn, tại Đại học Quốc gia Australia, Canberra.

Chuyên ngành nghiên cứu chính của PGS.TS Vinh là các phương pháp tổng hợp mới để nghiên cứu ứng dụng sản phẩm tự nhiên, tổng hợp vào mô hình phân phối thuốc.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc về hóa học hữu cơ trong nhóm của GS Dieter Enders tại Viện Hóa học Hữu cơ, thuộc Đại học RWTH Aachen, nhờ học bổng sau tiến sĩ Alexander von Humboldt.

Năm 2013, anh chuyển tới Đại học Curtin (Perth, Australia) và đảm nhận vị trí giảng viên trường Hóa học.

Ngoài hoạt động khoa học độc lập, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh còn có một nhóm nghiên cứu riêng với một số thành viên người Việt. Ảnh: Website của PGS.TS Nguyễn Thành Vinh.

5 năm sau khi chuyển tới Đại học Curtin, vị tiến sĩ người Việt được phong chức giáo viên cao cấp. PGS.TS Thành Vinh được cho là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng năm 2018, anh được nhận Học bổng tương lai. Đây là chương trình hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực có tầm quan trọng quốc gia bằng cách tài trợ cho nhà nghiên cứu nổi bật ưu đãi để thực hiện các nghiên cứu của họ tại Australia. Những người được nhận là một trong những nhà nghiên cứu sáng giá nhất ở Australia.

Năm 2019, anh được nhận tài trợ Dự án Khám phá của Hội đồng Nghiên cứu Australia trị giá 420.000 USD cho giai đoạn 2020-2022 để thực hiện nghiên cứu các phương pháp tổng hợp mới.

Trước đó, PGS.TS gốc Việt từng giành được một số giải thưởng về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi. Tháng 12/2013, anh nhận Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme 2014 danh giá, do ban biên tập của Synlett-Synthesis-Synfact lựa chọn, vì thành tích xuất sắc trong vai trò là một nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp.

Tháng 11/2014, PGS.TS Vinh là nhà hóa học hữu cơ người Việt duy nhất được trao giải thưởng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) do Hội đồng Nghiên cứu Australia tài trợ. Giải thưởng này chỉ trao cho hai người.

Tháng 8/2016, vị PGS.TS người Việt được Bộ phận Hóa học Hữu cơ của Viện Hóa học Hoàng gia Australia (RACI) trao tặng Học bổng Athel Beckwith. Giải thưởng này công nhận các nhà hóa học hữu cơ xuất sắc, được bổ nhiệm gần đây (chưa đầy 5 năm ở vị trí đầu tiên) tại Australia. Trên website của mình, anh chia sẻ bản thân đi vòng quanh Australia vào năm 2017 để trình bày các kết quả nghiên cứu gần đây của nhóm tại các trường đại học và trung tâm nghiên cứu.

Ngoài các giải thưởng danh giá, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh đã có nhiều công bố quốc tế uy tín nhờ nghiên cứu giá trị thực hiện độc lập hoặc viết chung với các thành viên trong nhóm.

Anh Vinh và nhóm đã nhận nhiều giải thưởng nghiên cứu danh giá. Ảnh: Website của PGS.TS Nguyễn Thành Vinh.

Lần duyên nợ duy nhất với điện ảnh

Năm 2000, Nguyễn Thành Vinh đại diện THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên. Anh xuất sắc vào tới trận chung kết diễn ra vào ngày 26/3/2000. Với 325 điểm, Trần Ngọc Minh (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) trở thành nhà vô địch năm đầu tiên.

Thành Vinh về nhì với 250 điểm và cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Theo website của THPT chuyên Lam Sơn, ngoài giải á quân Đường lên đỉnh Olympia, Thành Vinh còn giành huy chương bạc kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 32 tổ chức tại Đan Mạch.

Anh Nguyễn Thành Vinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ nhất, diễn ra ngày 26/3/2000 và phân cảnh trong phim Phía trước là bầu trời. Ảnh cắt từ clip.

Trong lần chia sẻ với Zing trước đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay ông tìm gặp Thành Vinh để mời anh đóng phim Phía trước là bầu trời. Theo đạo diễn, Nam phải là gương mặt sáng, tri thức và Thành Vinh là lựa chọn phù hợp. Dù chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất, Thành Vinh diễn tròn vai cậu sinh viên "mọt sách", thông minh và trầm tính. Vai diễn Nam cũng là lần duy nhất chàng á quân bén duyên với nghệ thuật.

Năm 2009, Nguyễn Thành Vinh kết hôn với vợ là bạn học cùng cấp 3. Gia đình nhỏ của anh đã có thêm một bé trai và một bé gái.