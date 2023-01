Á quân Australian Open xấu hổ vì quên luật

Tay vợt người Mỹ Danielle Collins đã quên rằng luật mới Grand Slam quy định loạt tie-break trong set 3 cần đạt được điểm số thứ 10 mới giành chiến thắng khi cô chạm trán với đối thủ người CH Czech, Karonlina Muchova.

Sau khi giành được điểm thứ 7 ở loạt tie-break set 3, Collins buông vợt, nhìn lên trời và chắp hai tay. Sau đó, cô cầm vợt lên, đi về phía lưới giữa sân để bắt tay trọng tài chính và đối thủ.

Á quân Australian Open 2022 cảm thấy bối rối khi khán giả không vỗ tay và đối thủ không di chuyển. Cô đến gần trọng tài để hỏi chuyện gì đang xảy ra và được thông báo rằng còn 3 điểm nữa mới có thể thắng trận.

Collins bật cười trước sai lầm của bản thân và trở lại vị trí giao bóng. Tay vợt người Mỹ dẫn 7-2, để đối thủ ghi liền 3 điểm sau đó nhưng vẫn thắng chung cuộc với điểm số 10-6. Tổng tỷ số qua 3 set là 6-7(1-7), 6-2 và 7-6 (10-6).

Sau khi kết thúc trận, Collins cho biết: "Tôi hơi xấu hổ. Tôi chưa bao giờ phải chơi tie-break ở set 3 Grand Slam trước đây. Tôi thực sự nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc. Có lẽ tôi cần cải thiện một chút".

Quy định mới về điểm số thắng tie-break ở set quyết định tại Grand Slam bắt đầu từ giữa năm ngoái sau khi Australian Open 2022 khép lại. Các tay vợt cần chạm mốc 10 điểm thay vì 7 như trước. Mùa trước, Collins đã vào đến chung kết và chỉ thua Ash Barty 3-6, 6-7.

Collins mất gần 3 giờ đồng hồ để vượt qua Muchova. Tay vợt hạng 11 thế giới sẽ tranh tài với Elena Rybakina tại vòng 3.

