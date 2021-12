Á hậu Trương Thị May: 'Căn hộ Vogue Condosuites đậm dấu ấn thời trang'

Tổ hợp căn hộ du lịch - biệt thự - khách sạn nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western tọa lạc tại đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), do tập đoàn Danh Khôi phát triển. Với vị trị đắc địa, dự án sở hữu tầm nhìn đẹp, hướng ra vịnh Non Nước và biển Mỹ Khê - một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn.