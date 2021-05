Á hậu Trần Nhã Tư kết hôn với bạn trai DJ

Nữ nghệ sĩ thông báo kết hôn với bạn trai Quách Mạnh Tuấn. Anh là DJ, xuất thân trong một gia đình giàu có.

Ngày 28/5, HK01 đưa tin Trần Nhã Tư - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2016 - thông báo kết hôn với bạn trai Quách Mạnh Tuấn. Cô đăng ảnh tình cảm bên hôn phu để báo tin vui cho người hâm mộ.

"Từ bây giờ, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một mái nhà chung hạnh phúc. Mong mọi người luôn ủng hộ và chúc phúc cho gia đình nhỏ của tôi", Trần Nhã Tư chia sẻ. Do tình hình bệnh dịch, người đẹp chưa lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Trần Nhã Tư thông báo kết hôn ở tuổi 32. Ảnh: HK01.

Theo On, hôn phu của Trần Nhã Tư, Quách Mạnh Tuấn là DJ. Anh xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế. Cả hai công khai quan hệ vào tháng 11/2020. Trước khi cưới, nữ nghệ sĩ kín tiếng đời tư, không tiết lộ danh tính bạn trai với công chúng.

Trần Nhã Tư sinh năm 1989, giành giải Á hậu 2 tại Hoa hậu Hong Kong năm 2016. Sau đó, cô trở thành diễn viên, MC dưới sự quản lý của TVB. Sao nữ từng diễn xuất trong các phim Heartstorm 3, There is a Big Thousand in Hollywood.

Năm ngoái, Trần Nhã Tư quyết định rời đài, chuyển sang làm huấn luyện dạy yoga.