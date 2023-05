Á hậu Thảo Nhi Lê phản hồi thông tin hẹn hò DJ của Rap Việt

Phản hồi ngày 25/5, đại diện truyền thông của Lê Thảo Nhi phủ nhận tin đồn Á hậu Hoàn vũ Việt Nam đang hẹn hò Wukong - DJ của Rap Việt mùa 3. "Từ trước đến nay, Nhi và Wukong chỉ là bạn bè bình thường", người này cho biết.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Thảo Nhi và DJ đến từ Singapore thường xuyên check-in cùng địa điểm, chụp ảnh với nhau. Tại một sự kiện, cả hai thể hiện những cử chỉ thân thiết.

Wukong không phải gương mặt lạ khi từng tham gia chương trình Người ấy là ai. Anh sinh 1991, có cha là người Singapore gốc Hoa, mẹ là người Malaysia. DJ từng có cơ hội kết hợp với hai DJ nổi tiếng thế giới Alan Walker và R3HAB.

Đời tư của Thảo Nhi được nhiều người quan tâm thời gian qua. Ngoài tin đồn tình cảm với DJ Wukong, Á hậu còn vướng nghi vấn chia tay bạn trai doanh nhân vì cả hai không xuất hiện chung, ít tương tác với nhau trên mạng xã hội như trước.

Khi được hỏi về tin đồn này trong sự kiện ngày 23/5, Thảo Nhi từ chối chia sẻ.

Năm 2020, đại diện phía Lê Thảo Nhi xác nhậnngười đẹp yêu doanh nhân Nguyễn Bảo Long, sinh năm 1985. Anh là chủ một quán bar tại TP.HCM, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống.

Thảo Nhi gặp Bảo Long sau hai tháng chia tay bạn trai Việt kiều. "Khi gặp anh Long lần đầu tiên, Nhi hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính cách chững chạc nhưng đầy thú vị của anh chàng này", Á hậu từng chia sẻ.

Lê Thảo Nhi (sinh năm 1994) từng sống ở Đức trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1. Vì bản quyền dự thi quốc tế được chuyển giao cho đơn vị khác, Thảo Nhi mất suất chinh chiến ở Miss Universe 2023.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.