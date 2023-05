Á hậu Phương Nhi thi Miss International 2023

Chiều 18/5, bà Phạm Kim Dung - CEO Công ty Sen Vàng - xác nhận Á hậu Phương Nhi sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2023. Theo bà Dung, thế mạnh của cô gái sinh năm 2002 là nhan sắc ngọt ngào, hoạt bát, dễ tạo thiện cảm với người đối diện.

"Chúng tôi đánh giá cao sự kỷ luật, nghiêm túc của Phương Nhi. Với lịch trình huấn luyện dày đặc, cô ấy chắc chắn sẽ hoàn thiện mình và trở thành niềm hy vọng mới của Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp thế giới", bà Dung chia sẻ.

Người hâm mộ không quá bất ngờ về thông tin này. Bởi trước đó, Phương Nhi cho biết cô sẽ tham gia cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế vào năm nay.

Miss International lần thứ 61 dự kiến tổ chức vào tháng 10 ở Nhật Bản. Như vậy, Phương Nhi còn khoảng 5 tháng để tập luyện. Năm ngoái, đại diện Việt Nam tại sân chơi này là Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Người đẹp theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô cho biết thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ Người có làn da đẹp nhất và giành giải Á hậu 2 chung cuộc.

Sau khi đăng quang, Phương Nhi tham gia nhiều sự kiện, góp mặt ở các thảm đỏ thời trang, đóng MV. Năm 2022, người đẹp làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Phương Nhi nói cô áp lực vì được công chúng dõi theo và kỳ vọng nhiều. Nhưng đó cũng là động lực để cô cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày.

"Tôi là một người vui tính và tích cực. Tôi luôn muốn mang nguồn năng lượng tốt đẹp đến những người xung quanh", Á hậu chia sẻ.

