Á hậu Ngọc Thảo cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng

Dàn diễn viên trai xinh gái đẹp trong phim mới của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình "Now, We Are Breaking Up", hợp tác cùng Jang Ki Yong, Se Hun (EXO) và Yura (Girl's Day).