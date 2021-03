Á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh ở lại TVB

Hoàng Tâm Dĩnh bị tẩy chay sau khi phản bội tài tử Mã Quốc Minh. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn quyết định không hủy hợp đồng với TVB.

Ngày 12/3, trang HK01 đưa tin sau thời gian nghiên cứu, nữ diễn viên Hoàng Tâm Dĩnh quyết định tiếp tục ở lại TVB. Dẫu vậy, khán giả không ủng hộ lựa chọn của á hậu Hong Kong (Trung Quốc).

Theo nguồn tin, hợp đồng của Hoàng Tâm Dĩnh với TVB còn tới 7-8 năm. Sau bê bối ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình vào tháng 4/2019, hình ảnh của Hoàng Tâm Dĩnh sụp đổ. Hậu scandal, TVB ký hợp đồng nghỉ không lương với người đẹp. Hiện tại, Hoàng Tâm Dĩnh không có việc làm, không được giao vai diễn mới.

Hoàng Tâm Dĩnh lựa chọn ở lại với đài TVB dù bị đóng băng hoạt động.

Đầu tháng 1, Hoàng Tâm Dĩnh rao bán căn biệt thự trị giá 10,3 triệu USD với ý định rời khỏi Hong Kong. Cô cũng liên hệ với TVB để bàn về việc chấm dứt hợp đồng quản lý. Tuy nhiên, nữ diễn viên rốt cuộc đổi ý.

Khán giả Hong Kong bình luận dù Hoàng Tâm Dĩnh có mong muốn quay lại giới giải trí thì họ vẫn không tha thứ cho cô. Số đông cho rằng một nghệ sĩ có vấn đề về nhân cách đạo đức như Á hậu Hong Kong 2012 cần phải bị cấm sóng vĩnh viễn.

Hứa Chí An được bà xã Trịnh Tú Văn tha thứ nên dễ quay lại hoạt động nghệ thuật hơn.

Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của Hoàng Tâm Dĩnh, Hứa Chí An - tài tử ngoại tình với cô - đã bắt đầu quay trở lại công việc sau hai năm ở ẩn, chờ bê bối đi qua.

Mới đây, anh xuất hiện trên một chương trình của ViuTV và không bị khán giả phản ứng quá gay gắt.

Sắp tới, Hứa Chí An sẽ sang Đài Loan thực hiện bộ phim truyền hình Let's Take the Move. Nam ca sĩ còn dự kiến tham gia show giải trí cùng Trương Vệ Kiện, Lương Hán Văn và Tô Vĩnh Khang.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989, là á hậu I cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2012. Cô từng được yêu thích nhờ các bộ phim Cung tâm kế 2, Dĩ hòa vi quý, Đông Pha gia sự...

Tháng 4/2019, video ghi lại cảnh thân mật giữa Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An xuất hiện tràn lan trên mặt báo và khiến giới giải trí Hong Kong rúng động. Khi đó, Hứa Chí An đã có gia đình hạnh phúc với diva nổi tiếng Trịnh Tú Văn, trong khi Hoàng Tâm Dĩnh cũng đang sống chung với tài tử TVB Mã Quốc Minh.

Sau bê bối, nữ diễn viên vấp phải làn sóng chỉ trích và tẩy chay mạnh mẽ. Cái tên Hoàng Tâm Dĩnh bị giới giải trí Hong Kong gạch bỏ. Loạt phim Bằng chứng thép 4 phải ghi hình lại và xóa hết cảnh có mặt cô.

Không có phim để tham gia, Hoàng Tâm Dĩnh cũng không nhận được hợp đồng quảng cáo hay tham gia sự kiện. Chuyện tình cảm của người đẹp cũng không suôn sẻ bởi bất cứ ai hẹn hò với á hậu Hong Kong đều bị soi mói.