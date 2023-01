Á hậu Hong Kong 2022 bỏ bê công việc vì bất mãn với TVB

Hứa Tử Huyên vẫn canh cánh chuyện về nhì tại Hoa hậu Hong Kong 2022. Cô cho rằng kết quả có sự thiên vị, vì vậy, không nhiệt tình hoàn thành nghĩa vụ của một á hậu với TVB.

Á hậu 1 Hứa Tử Huyên. Ảnh: HK01.

Ngày 31/1, On đưa tin Hứa Tử Huyên, Á hậu Hong Kong 2022, thể hiện rõ ý định không mặn mà gia nhập TVB. Người đẹp bị đánh giá lơ là công việc, không mảy may quan tâm đến định hướng tạo dựng tên tuổi, phát triển sự nghiệp và nghĩa vụ sau đăng quang với nhà đài Hong Kong trong thời gian nhiệm kỳ.

Theo On, sau khi giành ngôi á hậu 1, sự kiện lớn nhất mà Hứa Tử Huyên tham dự là chương trình từ thiện Gala Spectacular vào tháng 10/2022. Kể từ đó, Hứa Tử Huyên không còn đồng hành cùng Hoa hậu Lâm Ngọc Vị và Á hậu 2 Lương Siêu Di trong các hoạt động của nhà đài Hong Kong.

Nguồn tin trong giới cho biết Hứa Tử Huyên thường lấy lý do đang đi du lịch, không kịp trở về để vắng mặt trong các sự kiện do TVB tổ chức. Đầu năm nay, cô cũng từ chối xuất hiện trong TVC chúc mừng năm mới của hãng phim hàng đầu xứ Hương Cảng.

Nét mặt gượng gạo, không mấy vui vẻ khi đăng quang của Hứa Tử Huyên. Ảnh: On.

Theo nguồn tin, Hứa Tử Huyên có thái độ hờ hững, chẳng thiết tha với công việc mà TVB giao phó là vì không giành được vương miện Hoa hậu Hong Kong 2022. Cô bất mãn với kết quả, cho rằng TVB thiên vị người quen. Cha của Lâm Ngọc Vị là Lâm Tuấn Hiền, ngôi sao nổi tiếng TVB thập niên 1980-1990.

Thời điểm cùng đăng quang với Lâm Ngọc Vị, Hứa Tử Huyên thể hiện thái độ ghét bỏ hoa hậu. Cô bị quay lại khoảnh khắc bĩu môi khi Lâm Ngọc Vị đội vương miện. Trên truyền thông, người đẹp chia sẻ thất vọng với kết quả về nhì.

Hứa Tử Huyên 26 tuổi, cao 1,62 m. Trước khi đoạt giải á hậu, cô là nhà phân tích tài chính cho một ngân hàng ở New York. Người đẹp có bằng thạc sĩ của đại học Oxford và Cambridge. Hứa Tử Huyên được mệnh danh là "Hoa khôi ngành tài chính". Cô từng xuất bản sách do bản thân chấp bút, tham gia show hẹn hò If You Are the One.

Trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022, Hứa Tử Huyên bị nhận xét kém thân thiện. Cách ứng xử của cô gây ra nhiều lục đục ở hậu trường. Trong quá trình tập luyện cho đêm thi chung kết, Tử Huyên xảy ra mâu thuẫn, suýt đánh nhau với thí sinh Trương Quang Di.