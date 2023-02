Á hậu Hoàng My công khai ảnh bên bạn trai

Hoàng My chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai, nhưng từ chối tiết lộ danh tính.

Ngày 7/2, Á hậu Hoàng My đăng ảnh chụp cùng bạn trai nhưng giấu mặt, cùng dòng trạng thái "Will you be my Valentine?" (tạm dịch: Anh có muốn trở thành Valentine của em không). Người đẹp xác nhận với Zing cô công khai bạn trai, nhưng chưa muốn chia sẻ cụ thể.

"Tôi cũng nghĩ sẽ công khai nhưng chưa biết nói gì thêm vào lúc này", Hoàng My bày tỏ. Ở phần bình luận, cô nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè như Mai Phương Thúy, Kim Duyên.

Á hậu Hoàng My đăng ảnh chụp cùng bạn trai. Ảnh: Vu Hoang My.

Hoàng My, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, vốn kín tiếng chuyện đời tư. Sau nhiều năm, đây có thể coi là lần đầu tiên cô tiết lộ chuyện tình cảm trước công chúng.

Hiện tại, Hoàng My vẫn tham gia các hoạt động giải trí trong nước. Năm 2022, cô ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bên cạnh H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh. Cùng năm, cô đồng hành với Kim Duyên trong chuyến đi Israel để thi Miss Universe. Trước đó, năm 2021, á hậu tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và giúp người dân TP.HCM.

Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My yêu thích phim ảnh. Cô từng học làm phim tại New York Film Academy (Mỹ). Trong một bài phỏng vấn với Zing, Hoàng My chia sẻ: "Trong thời gian dịch, tôi học một khóa 5 tuần về viết kịch bản. Đây là khóa học mà tôi nhận được học bổng nên không dại gì từ bỏ. Chính việc học khiến cuộc sống của tôi thêm thú vị và có nhiều kiến thức mới. Về việc làm phim điện ảnh, tôi không lên kế hoạch mà để mọi thứ tùy duyên. Hiện tại, tôi có mối quan hệ với nhiều nhà làm phim nên có thể lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy".