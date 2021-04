Á hậu Hoàng My chỉ ra lỗi dùng tiếng Anh sai của Hoàng Thùy

Trong tập 4 Road To Miss Universe, Hoàng Thùy đã dùng "support" cho vấn nạn bắt nạt trên mạng. Á hậu Hoàng My khẳng định Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 không nên sử dụng từ này.

Tập 4 Road To Miss Universe, Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy trở thành khách mời cố vấn cho phần thi giả định phỏng vấn của Hoa hậu Khánh Vân.

Trong lúc trò chuyện bằng tiếng Anh, Á hậu Hoàng Thùy đã dùng từ "support" (ủng hộ) để đặt câu hỏi về vấn nạn bạo lực qua mạng Internet. Câu hỏi khiến phiên dịch viên khá bất ngờ và hỏi lại "Pardon me?" (Bạn vừa nói gì?). Á hậu Hoàng My cũng khá bối rối trước cách dùng từ của Hoàng Thùy. "Em không nên hỏi câu đó", Hoàng My khuyên đàn em.

"Khán giả sẽ đánh giá em (Hoàng Thùy) về câu hỏi đó. Tất nhiên không ai 'support' việc ấy. Chị nghĩ em dùng sai từ rồi, 'Do you think it's a right thing to do' hoặc em dùng từ khác", Hoàng My chia sẻ.

Hoàng My chỉ ra lỗi dùng sai từ tiếng Anh của Hoàng Thùy.

Á hậu Hoàng My tốt nghiệp Đại học RMIT - ngôi trường dạy học bằng tiếng Anh. Sau đó, cô có thời gian dài du học tại Học viện Điện ảnh New York (Mỹ) và sống ở nước ngoài.

Đáp lại lời khuyên của đàn chị, Hoàng Thùy vẫn giữ nguyên quan điểm của cô. "Em có thể hỏi bạn (Khánh Vân) có ủng hộ hay không. Đây là câu hỏi của em mà?", người đẹp sinh năm 1992 nói. Sau đó, Hoàng My trả lời: "Vậy tùy em".

Theo Hoàng Thùy, cô sử dụng từ "support" vì Khánh Vân đã trả lời rằng bản thân "learn from it" (học hỏi được từ việc bị bạo lực mạng) và cô muốn đàn em bộc lộ rõ quan điểm.

"Khi tham gia Miss Universe, tôi được hỏi khá nhiều câu tôi cảm thấy không liên quan đến mình. Sau một thời gian, tôi tìm hiểu và biết có nhiều câu hỏi phi lý hoặc không liên quan đến thí sinh, nhưng điều đó giúp tôi tập được phản xạ nhanh khi đối diện và thể hiện quan điểm. Giám khảo muốn nhìn nhận rõ quan điểm, cách nhìn của thí sinh", Hoàng Thùy giải thích thêm về việc đặt câu hỏi gây bối rối cho Hoàng My và phiên dịch viên.

Trả lời câu hỏi của Á hậu Hoàng Thùy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân nói: "Tôi sẽ lựa chọn 50-50, vì những bình luận luôn có hai dòng tích cực hay tiêu cực. Quan trọng mình có đủ dũng cảm để vượt qua điều đó hay không, và biết đâu là những bình luận giúp mình tốt hơn. Chúng ta không thể bắt mọi người dừng bắt nạt trên mạng xã hội nhưng có thể thay đổi bằng cách luôn nghĩ đến điều tích cực".

Sau câu trả lời, Khánh Vân cảm ơn những khán giả luôn dõi theo, yêu thương và bảo vệ cô trong hành trình đương nhiệm.