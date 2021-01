Á hậu Hàn Quốc lái xe gây tai nạn

Park Si Yeon gây tai nạn xe hơi khi nồng độ cồn trong máu vượt quá ngưỡng cho phép. Nữ diễn viên đối diện với hình phạt tước bằng lái.

Ngày 19/1, chương trình SBS News 8 đưa tin nữ diễn viên Park Si Yeon đang bị điều tra vì lái xe khi say xỉn.

Ngày 17/1, nữ diễn viên điều khiển xe của mình đâm vào chiếc xe khác đang chờ đèn đỏ. Cảnh sát đo nồng độ cồn trong máu của Park Si Yeon là 0.097%, vượt ngưỡng cho phép.

Công ty quản lý của Park Si Yeon cho biết cô uống rượu vào ngày hôm trước, do đó nữ diễn viên nghĩ rằng mình đủ tỉnh táo để lái xe. Á hậu Hàn Quốc năm 2000 đối mặt với án phạt hành chính và nguy cơ bị tước bằng lái.

Park Shi Yeon là á hậu nhiều tai tiếng của Hàn Quốc.

Park Shi Yeon đăng quang ngôi vị á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, khi cô vừa chạm ngưỡng 21 tuổi. Song, kể từ lúc bước chân vào showbiz với danh hiệu trên, nhan sắc của người đẹp thay đổi chóng mặt và bị gọi là "hoa hậu dao kéo".

Năm 2013, Park Shi Yeon thông báo với người hâm mộ rằng cô chuẩn bị chào đón con đầu lòng cùng chồng là đại gia Park Sang Hun. Nhưng không lâu sau đó, cựu á hậu bị cáo buộc lạm dụng propofol khi đang mang thai.

Trong 4 năm rưỡi, người đẹp tìm đến propofol từ 400-500 lần, tức khoảng 8 lần/tháng. Do đó, cô phải chịu mức phạt 8 tháng tù giam và 2 năm quản thúc. Tháng 11/2013, chỉ 2 tháng sau khi sinh con đầu lòng, Park Shi Yeon phải chấp hành bản án của mình.

Park Shi Yeon từng đánh mất sự nghiệp vì sử dụng chất cấm.

Scandal này khiến hình ảnh cựu á hậu hoen ố trong mắt công chúng. Các nhãn hàng, nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình thực tế bắt đầu quay lưng với cô. Không chỉ sự nghiệp, hạnh phúc gia đình của Park Shi Yeon cũng bị cho là lung lay vì bê bối nói trên.

Năm 2015, Park Shi Yeon sinh con thứ hai. Song, khi con gái vừa tròn 6 tháng tuổi, sóng gió một lần nữa ập đến. Chồng cô quyết định đệ đơn ly dị.

Park Shi Yeon được biết tới các các vai phụ trong My Girl (2005), Bitter Sweet Life, The Slingshot, Coffe House, The Innocent Man.