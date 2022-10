Á hậu 4 Mai Ngô và 10 năm chật vật với các cuộc thi

Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) trở thành Á hậu 4 của Miss Grand Vietnam 2022. Trước đó, cô tham gia nhiều cuộc thi, từ người mẫu đến hoa hậu.

Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) đã trở thành Á hậu 4 của Miss Grand Vietnam 2022.

"Khi nhìn vào bạo lực diễn ra hàng ngày, tôi tự hỏi khi không có chiến tranh liệu có phải là hoà bình hay chưa? Bạo lực đôi khi không phải là hành động mà còn là ngôn từ, gây sát thương ghê gớm hơn. Tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng". Đó là chia sẻ của Mai Ngô trong phần thi thuyết trình về thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực".

Sau phần thi này, nhiều khán giả có mặt tại sân khấu chung kết đồng thanh hô tên Mai Ngô.

Liên tục đi thi và vướng tranh cãi

Mai Ngô sinh năm 1995, đến từ TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,73 m và số đo ba vòng 86 - 67 - 100 cm. Vào những ngày đầu tham gia Miss Grand Vietnam 2022, cô thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao với bề dày kinh nghiệm và khả năng trình diễn tốt.

Trước Miss Grand Vietnam, cô hoạt động lâu năm trong giới giải trí, góp mặt ở nhiều sân chơi khác nhau, từng đạt thành tích top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016. Mai Ngô thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng đều thất bại, không tiến sâu.

Trên hành trình chật vật đi thi, Mai Ngô đồng thời vướng loạt tranh cãi. Cô bị phạt 22,5 triệu đồng do tự ý thi Asia's Next Top Model khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Hình ảnh Mai Ngô hiện lên qua các chương trình truyền hình thực tế là một cô gái bất cần, xốc nổi, thích phát ngôn gây sốc và "drama".

Câu nói "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra" của Mai Ngô từng viral khắp mạng xã hội. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô để lại ấn tượng không tích cực.

Mai Ngô để lại ấn tượng xấu ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Khi được ban giám khảo hỏi về thông tin cá nhân, Mai Ngô không giới thiệu mà yêu cầu ban giám khảo tự tìm kiếm thông tin của mình trên mạng. Phần trả lời này được đánh giá là thiếu tôn trọng giám khảo. Trong một tập phát sóng, Mai Ngô cũng tự ý rời lớp catwalk. Khi bị Phạm Hương nhắc nhở, cô đáp: "Bây giờ em không biết nói gì nữa hết". Sau đó, vì áp lực dư luận, Mai Ngô xin rút khỏi cuộc thi.

Năm 2020, Mai Ngô lại bất ngờ chuyển hướng, ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Đoán xem và tuyên bố làm rapper. Một năm sau, cô tham gia casting Rap Việt mùa hai nhưng bị loại. Và sự nghiệp âm nhạc cũng dừng ở đó.

Nhìn lại những chương trình Mai Ngô tham gia, cô luôn là tâm điểm chú ý và rõ ràng yếu tố tiêu cực lấn át tích cực.

Câu hỏi ứng xử "đánh bại" Mai Ngô

Trở lại với Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô chia sẻ cô muốn mang đến hình ảnh trưởng thành hơn, tìm lại và chinh phục ước mơ, truyền cảm hứng cho mọi người. Suốt hành trình cuộc thi, cô thể hiện tương đối tốt, cho thấy sự chuẩn bị chỉn chu, nghiêm túc về mọi mặt. Từ buổi trình diễn Người đẹp biển cho đến phần thi phụ thuyết trình tiếng Anh, ứng viên này đều hoàn thành suôn sẻ.

Đến vòng chung khảo, Mai Ngô một lần nữa ghi điểm qua màn trình diễn áo tắm. Năng lượng, có sức hút là những điều không thể phủ nhận trong từng bước catwalk của cô. Và cũng dễ hiểu khi Mai Ngô được xếp vào nhóm ứng viên tiềm năng. Tất nhiên, so với những đối thủ nặng ký khác, cô gặp hạn chế về hình thể, đường nét gương mặt chưa đúng chuẩn hoa hậu.

Chia sẻ với Zing ở đêm chung khảo, Mai Ngô cho biết cô tự tin với nét đẹp của mình, cảm thấy thoải mái khi trình diễn trong bất cứ trang phục nào. Dù chiếc váy dạ hội cô lựa chọn bị nhận xét quá sexy, làm lộ nhược điểm.

Đúng như dự đoán, trong đêm thi cuối, Mai Ngô lần lượt được gọi tên vào top 20, top 15, top 10. Phần thuyết trình về chủ đề hòa bình của cô nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng.

Mai Ngô thuyết phục khán giả ở phần thuyết trình về thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực" khi lọt top 10.

Có lẽ hơn cả sự kỳ vọng từ fan sắc đẹp, Mai Ngô giành được một suất vào top 5, bên cạnh Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Đoàn Thiên Ân, Trần Tuyết Như và Trần Nguyên Minh Thư.

Ở phần thi câu hỏi ứng xử, Mai Ngô gặp câu hỏi khó đến từ giám khảo Kiều Loan với nội dung: "Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp lại khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào?".

Trước câu hỏi này, Mai Ngô lộ rõ vẻ lúng túng. Phần trả lời của cô kém thuyết phục, dài dòng, không diễn đạt được đúng ý. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến người đẹp dừng chân ở vị trí Á hậu 4. Sau phần thi này, Mai Ngô được cộng đồng mạng đặt biệt danh "Miss Tuyển dụng", "Hoa hậu Nhân sự".

Mai Ngô lúng túng khi nhận câu hỏi ứng xử.

Sau một chặng đường rất dài, Mai Ngô vẫn không đạt được danh xưng "hoa hậu" mà cô mơ ước. Song ngôi vị Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, sau nhiều tranh cãi và thị phi, phần nào cho thấy sự nỗ lực, cố gắng thay đổi của Mai Ngô. Và có lẽ cô sẽ không còn bị đeo bám bởi biệt danh "nữ hoàng drama" năm nào.