A$AP Rocky bày tỏ tình yêu với Rihanna

Nam rapper nói rằng mọi thứ của anh đều tốt hơn khi có Rihanna ở bên. Với A$AP Rocky, Rihanna là duy nhất.

Ngày 20/5, Fox News đưa tin A$AP Rocky (tên thật Rakim Athelaston Mayers) lên tiếng thổ lộ tình cảm với Rihanna. Cụ thể, ở bài phỏng vấn trên GQ số mới nhất dự kiến phát hành vào tháng 6/2021, A$AP Rocky nói rằng nữ ca sĩ 33 tuổi - chủ thương hiệu Fenty Beauty, là người phụ nữ dành cho anh.

"Tình yêu của đời tôi. Quý cô của tôi", A$AP Rocky nói.

Trước đó, cặp sao làm dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 11/2020. Khi ấy, nam rapper nói rằng Rihanna là người thay đổi cuộc sống của anh.

Rihanna và A$AP Rocky hẹn hò từ cuối năm 2020. Ảnh: Fox News.

"Mọi thứ tốt hơn rất nhiều khi có thêm một người ở bên. Cô ấy đối với tôi quan trọng bằng cả triệu người khác gộp lại. Cô ấy là người duy nhất", Rocky nói trong buổi phỏng vấn.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm anh cảm thấy thân thuộc khi cùng chủ nhân Love on the Brain đến thăm gia đình cô ở Barbados vào dịp Giáng sinh. Dù sinh ra ở New York (Mỹ), nhưng Barbados là quê hương của cha A$AP Rocky nên anh cảm thấy nơi đây quen thuộc, bình yên.

"Giống như tôi đang được trở về nhà. Tôi luôn tưởng tượng bố tôi đã sống thế nào trước khi đến New York. Tôi cố gắng đến những nơi bố đã từng đi qua để hoài niệm về nó. Dù xa lạ nhưng có gì đó thân quen", nam rapper bày tỏ.

Nói về tương lai, A$AP Rocky khẳng định rằng anh sẽ trở thành người cha tuyệt vời vào thời điểm thích hợp nhất.

Trước khi dính tin đồn tình cảm, chủ nhân F-kin 'Problems từng hẹn hò với Iggy Azalea, Chanel Iman. Về phía Rihanna, cô từng hẹn hò với Chris Brown, Drake và Hassan Jameel.

A$AP Rocky cùng Rihanna đến thăm gia đình nữ ca sĩ ở Barbados vào dịp Giáng sinh. Ảnh: Daily Mail.

Thông tin Rihanna hẹn hò A$AP Rocky được tờ People xác nhận vào tháng 11/2020. New York Post đăng tải nội dung đôi uyên ương đi ăn tối thân mật cùng bạn bè ở hộp đêm Beatrice Inn (New York, Mỹ) như một sự công khai.

"Cả hai rất hòa hợp trong mối quan hệ mới này. Họ luôn có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Rihanna và A$AP Rocky từ quan hệ bạn bè lâu năm đã phát triển thành tình yêu. Họ rất hợp nhau về cách làm việc, quan điểm sống", nguồn tin cho hay.