97 nạn nhân trong vụ đánh bom tại Pakistan là cảnh sát

Vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở quận Police Lines của thành phố Peshawar là cuộc tấn công đẫm máu nhất tại khu vực này trong một thập kỷ, Reuters đưa tin.

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar của Pakistan. Ảnh: Reuters.

Gia đình của những nạn nhân trong vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, thuộc vùng Tây Bắc của Pakistan, đã tập trung trước cửa các cơ sở y tế trong khu vực để tìm kiếm người thân của mình, AP đưa tin.

Mohammad Asim, người phát ngôn của bệnh viện Lady Reading, cơ sở y tế lớn nhất tại thành phố Peshawar cho biết nơi này đã tiếp nhận thi thể của 100 người thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực chống lại lực lượng cảnh sát ở Pakistan ngày càng gia tăng.

Báo cáo với Quốc hội Pakistan, Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah cho biết 97 trên 100 người thiệt mạng trong vụ đánh bom vào hôm 30/1 là thành viên của lực lượng cảnh sát.

Ngoài những trường hợp thiệt mạng, 170 người khác cũng bị thương khi quả bom được một đối tượng tấn công liều chết kích nổ, phá hủy một phần của nhà thờ Hồi giáo tại thời điểm hàng trăm người đang tụ tập để cầu nguyện.

Riaz Mahsud, một quan chức địa phương cấp cao, cho biết số nạn nhân của vụ đánh bom nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Giới chức tại Pakistan cho biết họ chưa thể xác định kẻ tấn công đã sử dụng biện pháp nào để vượt qua các hàng rào an ninh của lực lượng cảnh sát và quân đội trên đường đến quận Police Lines - một khu phức hợp khép kín ở trung tâm thành phố Peshawar - nơi sinh sống của các thành viên cấp thấp và cấp trung trong lực lượng cảnh sát cùng gia đình của họ.

Do những mối lo ngại về an ninh ở thành phố Peshawar, một nhà thờ Hồi giáo đã được xây dựng trong khu nhà ở quận Polices Lines, giúp các thành viên lực lượng cảnh sát có nơi an toàn để cầu nguyện. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết thủ phạm đã đứng ở hàng đầu tiên của những người đang cầu nguyện khi đối tượng này kích nổ quả bom mang theo bên mình.

Thành phố Peshawar nằm ở rìa vùng đất của các bộ lạc người Pashtun ở Pakistan, khu vực thường xuyên chứng kiến các vụ tấn công bạo lực trong 2 thập kỷ qua. Nhóm vũ trang hoạt động mạnh mẽ nhất trong khu vực này là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), hay còn được gọi là lực lượng Taliban của Pakistan.

Cho đến nay, chưa có nhóm vũ trang nào thừa nhận đã gây ra vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar.