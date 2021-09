9.521 người mắc Covid-19, giảm hơn 5.000 ca so với ngày hôm qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, TP.HCM và Bình Dương đều có số lượng ca mắc mới giảm mạnh trong ngày 4/9.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 9.521 tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4.734 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

Số bệnh nhân tử vong là 347, trong đó TP.HCM có 256 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 283.221 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Số ca mới giảm mạnh

Trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 5.373 ca. TP.HCM giảm 4.395 ca, Bình Dương giảm 1.191 ca, Đồng Nai tăng 6 ca, Long An giảm 20 ca, Tiền Giang giảm 6 ca.

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày 4/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tiền Giang Tây Ninh Kiên Giang Đồng Tháp Quảng Bình Bình Thuận Cần Thơ Tỉnh, thành Ca mắc 4104 2485 992 544 148 137 125 120 110 99 76

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 511.170 ca nhiễm, đứng thứ 52/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 160/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 506.912 ca, trong đó có 279.742 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (245.188), Bình Dương (128.893), Đồng Nai (27.306), Long An (24.329), Tiền Giang (10.438).

Tỷ lệ tử vong cao hơn 0,4% so với thế giới

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn, nước ta có 347 ca tử vong tại TP.HCM (256), Bình Dương (45), Long An (9), Đồng Tháp (6), Đồng Nai (ngày 3-4/9: 5 ca), Khánh Hòa (5), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (4), Đắk Lắk (2), Hà Nội (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Vĩnh Long (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Về tình hình điều trị, 11.848 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 trong ngày. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.572 ca, trong đó, 4.204 phải thở oxy qua mặt nạ, 1.267 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 173 ca thở máy không xâm lấn, 899 người thở máy xâm lấn, 29 ca can thiệp ECMO.

Ngày 3/9, 210.119 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 21.046.279 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.998.754 liều, tiêm mũi 2 là 3.047.525 liều.

