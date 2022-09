Với chiến lược đào tạo bài bản, nhu cầu tuyển dụng lớn, các chuyên gia tại Tech Talks 2022 tin tưởng bức tranh nhân lực AI tại Việt Nam ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng.

Ông Cái Đăng Sơn, Giám đốc Sản phẩm & Kỹ thuật tại Navigos Group cho biết dựa trên số liệu nghiên cứu của Ấn Độ, thị trường AI toàn cầu đạt giá trị 136 tỷ USD vào năm 2022, ước tính tăng gấp đôi lên 267 tỷ USD vào năm 2027.

Còn theo số liệu của hãng tư vấn Accenture, đến năm 2035, AI sẽ đóng góp 3.780 tỷ USD , chiếm 31% tổng giá trị gia tăng ngành sản xuất. Với ngành bán lẻ và dịch vụ tài chính, con số trên lần lượt là 2.230 tỷ USD và 1.150 tỷ USD . 85 triệu việc làm sẽ bị AI loại bỏ, nhưng có 95 triệu việc làm được tạo ra nhờ AI. Những số liệu được chia sẻ tại sự kiện Tech Talks 2022 chủ đề “The Future of Now” do VietnamWorks inTECH - thương hiệu việc làm và tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin trên VietnamWorks, trực thuộc Navigos Group - tổ chức sáng 17/9 tại TP.HCM, đã đem đến bức tranh nhiều màu sắc về ngành AI tại Việt Nam.

Tương lai tươi sáng của ngành AI tại Việt Nam Nguồn nhân lực AI hiện chưa đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, đang thiếu nhân sự cho các vị trí như kỹ sư AI, kỹ sư dữ liệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Một trong những ứng dụng phổ biến của AI là trợ lý ảo cho xe hơi. Ông Đặng Trần Thái, trưởng phòng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên tại VinBigData nói về quá trình phát triển, thách thức khi nghiên cứu ngôn ngữ để tạo ra trợ lý ảo ViVi.

Chia sẻ với Zing, ông Thái cho biết tiếng Việt có nhiều chi tiết đặc thù. Do đó, việc phát triển hệ thống nhận diện ngôn ngữ tiếng Việt có những đặc trưng so với các ngôn ngữ khác, dù phương pháp giống nhau.

“Cộng đồng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại Việt Nam rất phát triển, không chỉ trong khuôn khổ nghiên cứu tại trường đại học, doanh nghiệp cũng có những đóng góp để phát triển cộng đồng”, đại diện VinBigData chia sẻ.

Theo ông Thái, việc xây dựng dữ liệu ngôn ngữ tiếng Việt là thách thức lớn bởi tiếng Việt có nhiều từ đa nghĩa, mỗi vùng miền có cách nói và hiểu khác nhau. Đội ngũ nghiên cứu đã làm việc với nhiều chuyên gia ngôn ngữ, từ đó kết hợp kiến thức ngôn ngữ và dữ liệu thống kê để xây dựng mô hình phân tích.

Ngoài trợ lý ảo ViVi, ông Thái còn chia sẻ về VinBase, hệ sinh thái gồm các nền tảng liên lạc giữa người và máy, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống giao tiếp. Đại diện VinBigData cho biết người dùng chưa có kinh nghiệm cũng có thể xây dựng, huấn luyện hệ thống giao tiếp giữa người và máy bằng VinBase.

Nhiều doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh khác cũng hưởng lợi nhờ AI. Ông Nguyễn Gia Anh Vũ, Giám đốc khối Công nghệ và Chuyển đổi số, Heineken Việt Nam cho biết chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

“Các công ty kinh doanh mặt hàng tiêu dùng nhanh đang đầu tư mạnh vào hiện đại hóa công nghệ và chuyển đổi số”, ông Vũ cho biết. Quá trình chuyển đổi số tại Heineken diễn ra tại nhiều bộ phận khác nhau từ nhà máy, văn phòng đến nền tảng phân phối cho khách hàng.

Tại sự kiện, ông Vũ nêu các lợi ích khi tích hợp AI vào hoạt động của Heineken Việt Nam, bao gồm cải thiện năng suất dây chuyền bằng cách dự đoán khả năng hoạt động của máy móc theo dữ liệu thời gian thực. Việc áp dụng máy học giúp tăng độ hài lòng của khách hàng bằng cách ghi nhận hành vi mua sắm. Những ứng dụng trên giúp doanh thu Heineken tăng hàng tỷ đồng.

Ông Vũ Tự Cường, Giám đốc Công nghệ tại Trung tâm AI Quy Nhơn, FPT Software nhận định AI có rất nhiều tiềm năng và ứng dụng. Công ty đã phát triển Akcam, nền tảng nhận diện, phân tích dữ liệu hành vi con người theo thời gian thực, dùng trong khu công nghiệp và các môi trường có nhiều người qua lại.

Những ứng dụng của Akcam được trình diễn tại sự kiện gồm quản lý canteen thông minh, kiểm soát năng suất bằng cách phát hiện thái độ nhân viên, đảm bảo tuân thủ nội quy và an toàn lao động tại khu công nghiệp với quy mô lớn…

Không chỉ trình diễn ứng dụng của AI trong cuộc sống, Tech Talks 2022 còn mang đến bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực AI tại Việt Nam.

Đại diện VietnamWorks inTECH, bà Đỗ Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Navigos Search, thương hiệu tuyển dụng nhân sự cấp cao, trực thuộc Tập đoàn Navigos Group, cho biết nguồn nhân lực AI hiện chưa đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, đang thiếu nhân sự cho các vị trí như kỹ sư AI, kỹ sư dữ liệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, các chương trình đào tạo, lựa chọn công việc liên quan đến AI tại Việt Nam đã đa dạng hơn.

“AI được dạy trong trường học 0-12 năm trước, tuy nhiên thời điểm đó, thị trường Việt Nam chưa phát triển, chưa có công việc liên quan. Đa phần khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có 2 hướng, du học và làm việc tại nước ngoài về AI, hoặc tiếp tục học cao hơn tại Việt Nam để lên giáo sư, tiến sĩ, làm giảng viên cho những khóa sau”, bà Liên chia sẻ.

Theo đại diện Navigos Group, các trường đại học đã có chương trình dạy về khoa học máy tính từ năm thứ 3. Sinh viên còn có thể nâng cao chuyên môn từ các khóa học online trên Udemy hay Coursera. Họ cần chủ động tìm tòi các khóa học để nâng cao kỹ năng, tìm kiếm cơ hội thực tế tại doanh nghiệp.

“Bên cạnh học nâng cao về các chuyên ngành trong AI, lớp nhân sự trẻ nên tập trung trau dồi ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm. Họ cũng cần tìm kiếm cơ hội thực tập càng sớm càng tốt để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và trải nghiệm cho bản thân”, đại diện VietnamWorks inTECH cho biết.

Trao đổi với Zing, ông Øyvind Forsbak, Giám đốc Công nghệ, đồng sáng lập hãng phần mềm Orient Software cho biết khách hàng của công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Theo thời gian, họ ngày càng nâng cao tiêu chuẩn và yêu cầu cho các dự án tích hợp AI.

“So với 5-8 năm trước, tiêu chuẩn của các công ty được cải thiện nhiều hơn. Tôi cho rằng họ đã tích lũy kinh nghiệm từ những dự án phức tạp mang tầm quốc tế”, ông Øyvind cho biết.

Về đội ngũ kỹ sư, lập trình viên tại Orient Software Việt Nam, ông Øyvind tiết lộ hầu hết là người Việt, chỉ 1-2 nhân sự nước ngoài. Hầu hết nhân sự được đào tạo thêm khi làm việc tại công ty, do chương trình về AI tại các trường đại học chưa có nhiều khóa đào tạo.

“Ngành AI tại Việt Nam còn non trẻ. Điểm khác biệt giữa nhân sự AI tại Việt Nam so với các quốc gia khác là kinh nghiệm chưa nhiều”, ông Øyvind cho biết.

Theo đại diện Orient Software, điểm tích cực là nguồn nhân lực AI tại Việt Nam dồi dào hơn so với 5-10 năm trước, kỹ năng đọc nghiên cứu được cải thiện. Tuy nhiên, trình độ tiếng Anh, tư duy và khả năng nhìn nhận vấn đề là điều các kỹ sư, lập trình viên trẻ cần trau dồi thêm.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và lập trình, ông Lê Duy Nghiêm, Giám đốc trung tâm Phân tích Dữ liệu, Heineken Việt Nam, đặt mục tiêu tìm kiếm nhân sự có đam mê về cả công nghệ và kinh doanh. Tuy nhiên, điều đó vẫn còn gặp thách thức.

“Tại Việt Nam, nhân tài trong lĩnh vực toán, tin học và lập trình rất nhiều, các kỹ sư đầu ngành và chuyên gia nghiên cứu có trình độ cao, nhưng việc tận dụng thế nào lại là chuyện khác. Chúng tôi mong đợi những người có hiểu biết về kinh doanh và quan trọng hơn là kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, phân tích người dùng.

Mỗi lĩnh vực có ứng dụng và nhu cầu riêng. Tại Heineken, có hàng trăm ứng dụng AI trải khắp chuỗi cung ứng. Do đó, chúng tôi mong muốn tìm những bạn trẻ có kỹ năng phân tích dữ liệu, kết hợp chuyên môn trong lĩnh vực của họ để đáp ứng nhu cầu”, ông Nghiêm nói với Zing.

Trong buổi tọa đàm tại sự kiện, ông Nghiêm tiết lộ nhiều lãnh đạo trong bộ phận chuyển đổi số của Heineken Việt Nam và toàn cầu đều có chuyên môn trong kinh doanh. Điểm chung là họ từng ngồi lập trình khi còn học đại học, từ đó áp dụng công nghệ vào kinh doanh để hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh.

“Các bạn có thể nghĩ mình là dân công nghệ, nhưng đừng từ bỏ ước mơ trở thành lãnh đạo giỏi trong lĩnh vực kinh doanh”, ông Nghiêm khuyên các bạn trẻ tham dự sự kiện.

Bổ sung quan điểm vào bức tranh nhân lực AI tại Việt Nam, ông Đặng Trần Thái, đại diện VinBigData cho biết việc đào tạo AI cho sinh viên tại các trường đại học đang rất phổ biến và bài bản. Nhiều trường đã có chương trình học tập về AI cho sinh viên ngay từ năm nhất.

“Các bạn trẻ được tiếp cận kiến thức cơ bản về toán, lý thuyết, học máy và khoa học thống kê từ rất sớm. Đó là điều quan trọng để thúc đẩy phát triển nhân lực AI. Các bạn cũng có nhiều hướng đi để lựa chọn, ví dụ như học cao hơn hoặc tham gia phát triển sản phẩm tại các doanh nghiệp”, ông Thái chia sẻ với Zing.

Các chuyên gia nhận định lĩnh vực AI tại Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai, tin tưởng vào lớp nhân sự trẻ được đào tạo bài bản về chuyên môn và kỹ năng.

VietnamWorks inTECH được thành lập với mục tiêu tạo ra cộng đồng tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ. Bà Phạm Thị Phương Khanh, Giám đốc Marketing tại Navigos Group nhận định thị trường lao động có nhiều thay đổi trong 2 năm qua.

“Sau 2 năm dịch bệnh, chúng tôi nhận thấy quan điểm lựa chọn hướng đi sự nghiệp hạnh phúc của người lao động có nhiều thay đổi. Họ quan tâm hơn đến phát triển bản thân và được ghi nhận nỗ lực một cách xứng đáng. Do đó, chúng tôi tổ chức những hoạt động thiết thực, giúp các bạn phát triển, tiếp cận nhiều doanh nghiệp lớn để chạm vào hành trình sự nghiệp hạnh phúc thuận lợi hơn”, bà Khanh chia sẻ với Zing.

Theo bà Khanh, tại Tech Talks 2022, việc tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực là hành trang giá trị, giúp các bạn hiểu rõ hơn về ứng dụng thực tế của AI vào kinh tế và xã hội, tạo điều kiện nắm bắt công việc, lựa chọn hướng đi sự nghiệp để mang đến giá trị thực tế.

“Những chủ đề chia sẻ về định hướng sự nghiệp, nhu cầu thị trường liên quan đến AI giúp các bạn có thêm thông tin thực tế, hữu ích trong việc xây dựng hành trình sự nghiệp hiệu quả. Các sự kiện tiếp theo của VietnamWorks inTECH cũng sẽ tập trung vào chia sẻ thông tin, kiến thức thực tiễn, kết nối doanh nghiệp để các bạn đam mê công nghệ phát triển sự nghiệp tốt hơn”, bà Khanh cho biết.

Theo đó, bên cạnh hội thảo về AI, "The Future of Now" còn có các hoạt động trưng bày sản phẩm ứng dụng AI của nhiều đơn vị trong cả nước cùng những phiên thảo luận chuyên sâu về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội ngày 24/9, do VietnamWorks inTECH tổ chức. Độc giả đăng ký tham gia tại đây.