91% người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các đợt bùng phát dịch mới có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Coivd-19 sáng 9/10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại Việt Nam, đợt dịch thứ 4 đến 8/10, cả nước đã ghi nhận khoảng 828.000 ca mắc, 759.000 người đã khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 91%) và 20.300 ca tử vong.

10/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc (Cao Bằng). Tỷ lệ mắc bệnh trên một triệu dân ở nước ta xếp thứ 9/11 trong số các nước ASEAN, thứ 155/223 trong số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 2 tuần từ ngày 25/9 đến 8/10, số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước, giảm 47,3% so với một tuần trước đó. Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 5 ca (giảm 10 ca so với tuần trước); TP.HCM 15.070 ca (giảm 14.766); Bình Dương 400 ca (giảm 559); Đồng Nai 41 ca (giảm 19); Khánh Hòa 8 ca (giảm 57), Kiên Giang 13 ca (giảm 18).





Bộ trưởng Y tế cũng cho biết bệnh nhân nặng, nguy kịch chiếm 8,7% số F0 đang điều trị. So với trung bình 7 ngày trước, số ca nhập viện mới giảm 6,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 16,4%, số ca thở oxy mask giảm 15,8%, thở máy xâm lấn giảm 17,1%.

Các trung tâm hồi sức tích cực tại các tỉnh phía Nam đã tiếp nhận 13.206 ca bệnh nặng và nguy kịch. Trong đó, số ca khỏi bệnh hoặc chuyển tầng thấp hơn để điều trị tiếp là 7.120 ca, chiếm 53,9%.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình. Tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cho biết tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào.

Đặc biệt là thời gian qua, nước ta đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo. Vì vậy, việc phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm.

