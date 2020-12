9.000 bạn trẻ dự lễ hội Vietnam - Japan Comic Fes 2020

Là sân chơi lớn dành cho các fan truyện tranh, anime và cosplay Nhật Bản, lễ hội “Vietnam - Japan Comic Fes 2020” đã diễn ra sôi động trong hai ngày cuối tuần qua.

Sau nhiều lần lùi ngày tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ hội “Vietnam - Japan Comic Fes 2020” đã diễn ra tại Sân vận động Nguyễn Du (116 Bến Thành, quận 1, TP.HCM) cuối tuần qua. Được tổ chức bởi cộng đồng ComiCola cùng Acecook Việt Nam, đây là một trong những sân chơi lớn nhất năm dành cho fan hâm mộ truyện tranh và văn hóa Nhật Bản.

Theo ước tính từ ban tổ chức, lễ hội thu hút hơn 9.000 lượt bạn trẻ. Trong đó, hàng nghìn bạn trẻ đã cosplay thành các nhân vật truyện tranh, anime mình yêu thích… để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội.

Ông Nguyễn Khánh Dương - CEO Comicola JSC, ông Kaneda Hiroki - Giám đốc khối Marketing Acecook Việt Nam, ông Urakami Yuta - Trưởng phòng Marketing Yamaha Vietnam và ông Hiroki Ito - CEO dentsu Mcgarrybowen Vietnam cắt băng khai mạc.

Không phụ sự chờ đợi của các fan, “Vietnam - Japan Comic Fes 2020” mang tới một thế giới comic đầy màu sắc. Lễ hội quy tụ 20 gian hàng của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành truyện lớn như Kim Đồng, ComiCola, Dream Wagon… với nhiều sản phẩm truyện tranh độc bản, phụ kiện cosplay hấp dẫn.

Một số phiên bản giới hạn của các bộ truyện và anime nổi tiếng cũng được trưng bày tại đây. Không chỉ vậy, nhiều hoạt động hấp dẫn tại các gian hàng như trò chơi, đố vui… đã khiến không gian tại đây luôn sôi động.

Một hoạt động khác được nhiều fan anime, truyện tranh đón nhận là sự kiện ra mắt các tác phẩm truyện tranh Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Châu Chặt Chém - tác giả bộ truyện tranh Bad luck, người hâm mộ được hiểu thêm về các tác phẩm sắp ra mắt, cũng như tâm huyết của các họa sĩ, nhà sản xuất.

Fan cũng được nghe chia sẻ về quá trình sáng tạo tác phẩm truyện tranh của các nhóm khác như Chiến Thần Lạc Hồng, Phong Dương Comic…

Các bạn trẻ xuất hiện trong các màn cosplay ấn tượng.

Một trong những màn giao lưu được chú ý nhất đến từ nhà sản xuất Ngô Thanh Vân - đại diện Studio68 - đơn vị sản xuất nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng tại Việt Nam và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - người chịu trách nhiệm đưa tác phẩm Thần đồng đất Việt thành bộ phim Trạng Tí, sẽ lên sóng Tết âm lịch năm nay. Những chia sẻ từ hai nhân vật nổi tiếng trong ngành đã giúp các bạn trẻ hiểu hơn về nỗ lực đưa tác phẩm truyện tranh Việt lên màn ảnh rộng.

Chia sẻ tại sự kiện, Minh Ngọc, một khán giả cho biết: “10 năm là fan cosplay, mình đã được tham gia nhiều sự kiện, hoạt động do các cộng đồng comic tổ chức. Tuy vậy, cả một năm nay, nhiều hoạt động văn hóa đã bị hủy do Covid-19, bản thân sự kiện này cũng phải trì hoãn rất lâu, nên mình càng trân trọng và thỏa sức thể hiện hết mình suốt 2 ngày qua”.

Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc 29/11, quy tụ các tên tuổi được cộng đồng yêu mến như The Chillies, Thịnh Suy, SGO48, Par SG. Nếu The Chillies khiến không khí cuối tuần trở nên nhẹ nhàng với những ca khúc như Nếu ngày mai không đến, Mascara thì chàng ca sĩ underground Thịnh Suy lại mang đến nhiều tình khúc phá cách như Một đêm say, Thắc mắc. SGO48 khiến các fan comic thỏa lòng với màn trình diễn đậm phong cách nữ sinh xứ anh đào.

Lễ hội mang đến đêm nhạc sôi động.

Giám đốc Marketing Acecook Việt Nam, ông Kaneda Hiroki cho biết: “Chúng tôi tin rằng văn hóa là cầu nối các cá nhân với nhau, góp phần thu hẹp khoảng cách hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản. Vì thế, chúng tôi ủng hộ và đồng hành cho nhiều hoạt động văn hóa như ‘Vietnam - Japan Comic Fes 2020’. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm phát triển cộng đồng của một doanh nghiệp, mà còn đóng góp quan trọng cho mối quan hệ ngoại giao bền chặt của hai nước”.

“Vietnam - Japan Comic Fes 2020” không chỉ để lại kỷ niệm đẹp trong lòng các fan hâm mộ comic, anime Nhật Bản tại Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng và hứa hẹn chắp cánh cho ước mơ phát triển trong lĩnh vực này của nhiều cá nhân, tổ chức.