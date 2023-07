90% phụ nữ Việt từng mắc bệnh phụ khoa

Theo thống kê của Bộ Y tế, hầu như phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản mắc bệnh phụ khoa ít nhất một lần trong đời.

Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mắc bệnh phụ khoa ở Việt Nam lên tới 90%. Ảnh: Formsante.

Số liệu được thạc sĩ, bác sĩ Dương Hải Ngọc, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Bộ Y tế, công bố trong báo cáo Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản - Bệnh phụ khoa: Thực trạng và giải pháp, ngày 6/7.

Xấu hổ khi đi khám phụ khoa

Bệnh phụ khoa là dạng nhiễm khuẩn đường sinh sản ở nữ (viêm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, vòi trứng), gặp ở cả phụ nữ đã quan hệ tình dục và cả người chưa quan hệ tình dục.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, 90% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản mắc bệnh phụ khoa ít nhất một lần.Trong số đó, phụ nữ có kiến thức, thu nhập ổn định chiếm hơn 70%.

Thống kê từ trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh cho thấy mỗi năm, Việt Nam có hơn 8,8 triệu lượt khám phụ khoa và 3,6 triệu lượt điều trị phụ khoa (41,5%). Số ca mắc bệnh mỗi năm tăng 15-27%. Trong đó, 11% phụ nữ mắc bệnh phụ khoa tái mắc nhiều lần.

Báo cáo cho biết 89% phụ nữ Việt đã và đang mắc phải các chứng bệnh phụ khoa với cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, tới 60% phụ nữ không đi khám phụ khoa định kỳ vì ngại ngùng.

Bệnh phụ khoa có thể xuất hiện ở những cô gái chưa quan hệ tình dục. Ảnh minh họa: Herald Scotland.

Các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh phụ khoa nếu không điều trị có thể ảnh hưởng đời sống vợ chồng, hạnh phúc gia đình và sự tự tin của phụ nữ.

Phụ nữ mắc bệnh phụ khoa có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia, lậu; giảm khả năng mang thai, viêm âm đạo lúc mang thai hoặc vô sinh, mang thai ngoài tử cung... từ đó tăng nguy cơ sinh non, sẩy thai, nhiễm khuẩn sơ sinh.

6 dấu hiệu cảnh báo bệnh phụ khoa cần chú ý

Theo bác sĩ Ngọc, phụ nữ cần theo dõi sức khỏe và đi khám nếu xuất hiện 6 dấu hiệu sau:

Vùng kín có mùi hôi, tanh, chua.

Huyết trắng bất thường, tiết ra nhiều, chuyển màu xanh xám hoặc vàng, có khi vón cục hoặc lỏng như nước.

Vùng kín ngứa ngáy, nhất là về đêm. Trường hợp này thường là do nấm Candida và trùng roi Trichomonas gây nên.

Đau rát khi đi tiểu hay giao hợp.

Chảy máu âm đạo bất thường.

Rối loạn kinh nguyệt.

Phụ nữ có thể mắc bệnh phụ khoa do 2 yếu tố: nội sinh và ngoại sinh. Bệnh phụ khoa do yếu tố nội sinh rất dễ chẩn đoán và điều trị khỏi. Nguyên nhân gây bệnh là sự phát triển quá mức của các vi khuẩn và vi sinh vật có sẵn ở âm đạo.

Điều này bắt nguồn từ thói quen và điều kiện sống (mặc đồ lót chật, vệ sinh không đúng, thiếu nước sạch, môi trường, khí hậu ẩm, dễ gây bệnh...) hoặc do mất cân bằng nội tiết (ở phụ nữ mang thai, sau sinh, tiền mãn kinh, mãn kinh, dùng thuốc, có chế độ dinh dưỡng không cân bằng, căng thẳng…).

Bệnh phụ khoa do yếu tố ngoại sinh gây ra bởi vi khuẩn, vi sinh vật xâm nhập vào đường sinh sản qua các thủ thuật can thiệp y tế chưa đảm bảo vô trùng. Ngoài ra, việc quan hệ tình dục không an toàn cũng tạo điều kiện cho các mầm bệnh phát triển.

Do đó, bác sĩ Ngọc khuyến cáo phụ nữ cần vệ sinh cá nhân và vệ sinh kinh nguyệt đúng cách để hạn chế khả năng nhiễm trùng đường sinh dục dưới:

Vệ sinh vùng kín hàng ngày bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên dụng, lau khô bằng khăn sạch, phải lau từ trước ra sau.

Băng vệ sinh phải đảm bảo sạch, đủ thấm, thay băng vệ sinh mỗi 4-6 giờ trong kỳ kinh nguyệt.

Luôn giữ vùng sinh dục ngoài khô, sạch.

Tránh mặc quần chật, thay quần lót thường xuyên.

Không dùng nước bẩn để rửa vùng kín. Không ngâm vùng kín.

Không nên dùng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh vùng kín.

Không tự thụt rửa âm đạo khi không có chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, phụ nữ cần khám phụ khoa định kỳ 6 tháng đến một năm để được chẩn đoán, điều trị các bệnh phụ khoa kịp thời, triệt để.