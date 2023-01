9 xu hướng thực phẩm bạn nên thử trong năm 2023

Những xu hướng dinh dưỡng này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe của bạn trong năm nay.

Năm 2023, mọi người chuộng xu hướng ăn uống lành mạnh với rau kết hợp các món ăn truyền thống. Ảnh: The Cornish Fishmonger.

Theo Eat This Not That, ngành dinh dưỡng luôn thay đổi, với nhiều xu hướng thực phẩm mới xuất hiện hàng năm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một số xu hướng sẽ tồn tại trong năm mới.

Mọi người có thể không thấy các chế độ ăn kiêng thịnh hành trong danh sách này, nhưng bạn sẽ tìm thấy các xu hướng dinh dưỡng thực sự tạo ra sự khác biệt cho sức khỏe của bạn vào năm 2023.

Ăn nhiều thực vật hơn

Bạn không cần phải theo đuổi chế độ thuần chay hoàn toàn. Việc cần làm là tăng thực vật trong chế độ ăn uống của bạn để có nhiều lợi ích.

"Việc ăn uống dựa trên thực vật vẫn đang ngày càng phổ biến. Theo nghiên cứu, lối sống dựa trên thực vật có liên quan đến việc cải thiện máu huyết áp, cholesterol, lượng đường trong máu và cân nặng khỏe mạnh hơn. Bạn không cần phải trở thành một người ăn chay hoàn toàn để gặt hái những lợi ích tiềm năng này. Bạn có thể bắt đầu từ những bữa ăn nhỏ bằng cách kết hợp 1-2 bữa ăn không thịt mỗi tuần", chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri đưa ra lời khuyên.

Hải sản

Hải sản bền vững và đánh bắt tự nhiên đang gia tăng khi nhiều người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm chất lượng cao hơn. Theo Eat This Not That, cá hồi Alaska đánh bắt tự nhiên hoặc cá chẽm Argentina được nuôi bền vững là hai trong số những loại hải sản bền vững dẫn đầu.

"Thực phẩm được sản xuất và có nguồn gốc bền vững đã đạt được động lực đáng kể. Từ hải sản có nguồn gốc bền vững và tập trung vào các lựa chọn dựa trên thực vật, bạn có nhiều cách để có thể hỗ trợ cả sức khỏe của mình và của hành tinh", Sarah Anzlovar - chuyên gia dinh dưỡng về ăn uống trực quan dành cho các bà mẹ - nhận định.

Hải sản được đánh bắt tự nhiên đang gia tăng. Ảnh: Eater LA.

Ăn nhiều đậu

Đậu, đậu Hà Lan và đậu lăng đều là các loại đậu được chứng minh là có tác dụng cải thiện sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Theo Eat This Not That, những nhóm dân số khỏe mạnh trên khắp thế giới ăn các loại đậu thường xuyên.

"Đậu mạch là một bổ sung tuyệt vời cho năm 2023. Bạn nên kết hợp nửa cốc đậu mỗi ngày vì sức khỏe của mình: Cải thiện sức khỏe đường ruột, ổn định lượng đường trong máu và hạ huyết áp", chuyên gia dinh dưỡng Amanda Lane của Healthful Lane Nutrition giải thích.

Tập trung vào bữa tối

Chuyên gia dinh dưỡng Dani Lebovitz cho biết lý do bữa tối gia đình lại trở thành xu hướng vào năm 2023: "Sự gia tăng các bữa ăn gia đình xảy ra trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch đã trở thành thói quen của nhiều người. Một xu hướng dự đoán cho năm 2023 là nhiều bữa ăn được chuẩn bị tại nhà hơn do chi phí thực phẩm và lạm phát gia tăng".

Nghiên cứu cho thấy việc quay trở lại bữa ăn gia đình cũng phù hợp với một xu hướng khác liên quan đến thực phẩm: Từ chối văn hóa ăn kiêng để giúp trẻ phát triển mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm. Bữa ăn gia đình với các phương pháp nuôi dạy đáp ứng của cha mẹ và môi trường nuôi dưỡng hỗ trợ có thể hình thành niềm tin của trẻ một cách tích cực, thái độ và thói quen ăn uống suốt đời.

Chi phí thực phẩm và lạm phát gia tăng sẽ thúc đẩy xu hướng ăn uống tại nhà của nhiều người. Ảnh: Freepik.

Ăn theo trực giác

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), trong thời kỳ đại dịch, các ca rối loạn ăn uống gia tăng tại nhiều khoa cấp cứu giai đoạn 2019-2022. Ăn uống theo trực giác và cách tiếp cận không ăn kiêng đã trở nên phổ biến hơn với người tiêu dùng trong những năm gần đây.

Các chuyên gia dinh dưỡng hy vọng sẽ thấy xu hướng này tiếp tục vào năm 2023 khi mọi người tìm kiếm sự trợ giúp cho chứng rối loạn ăn uống hoặc hành vi ăn uống không điều độ của họ.

Với sự gia tăng của việc ăn uống theo trực giác, mọi người đang quay lưng lại với chế độ ăn kiêng và cố gắng tìm một cách ăn uống cân bằng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết ăn kiêng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và tạo ra mối quan hệ rối loạn với thực phẩm. Tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng tới mối quan hệ tích cực với thực phẩm là xu hướng mà chúng ta có thể thực hiện được.

Kết hợp các món ăn truyền thống

Một nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ được công bố vào tháng 12/2021 cho biết các chuyên gia dinh dưỡng thiếu sự đa dạng trong việc lên thực đơn cho mọi người. Kể từ đó, nhiều chuyên gia dinh dưỡng bày tỏ nhu cầu đại diện cho tất cả nền tảng trong lĩnh vực dinh dưỡng và cả trong các loại thực phẩm mà chuyên gia dinh dưỡng giới thiệu cho bệnh nhân, khách hàng của họ.

"Tìm kiếm các loại thực phẩm đa dạng về văn hóa tiếp tục là xu hướng ưu tiên trong cả dịch vụ thực phẩm bán lẻ và tổ chức. Điều này có thể tạo cơ hội để tăng sự đa dạng trong chế độ ăn uống thông qua các loại rau củ mới, đồng thời kết hợp nhiều loại thảo mộc và gia vị. Xu hướng này cũng thu hút nhiều người được tham gia vào các cuộc trò chuyện về dinh dưỡng và sức khỏe vì họ thấy nền văn hóa của nước họ được đón nhận", chuyên gia dinh dưỡng Christina Badaracco cho biết.

Xu hướng kết hợp các món ăn truyền thống giúp cơ thể bạn được tiếp nhận đa dạng các loại chất dinh dưỡng. Ảnh: Vogue.

Lối sống tự cung tự cấp

Homesteading (tạm dịch: Lối sống tự cung tự cấp) là thực hành trồng thực phẩm và nuôi động vật ở nhà. Trong thời kỳ đại dịch, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng rất lớn về số người rời khỏi thành phố. Việc ở nhà hoặc thậm chí là làm vườn tại nhà đang gia tăng sau khi mọi người ở nhà nhiều hơn trong thời kỳ đại dịch.

Chuyên gia dinh dưỡng Lara Clevenger lưu ý: "Tôi rất vui khi thấy xu hướng ở nhà gia tăng. Tự trồng trái cây và rau quả, chăn nuôi gia súc và thành lập một cộng đồng với những người ở nhà hoặc nông dân địa phương thay đổi lối sống của mọi người. Bạn có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm, cách thức nuôi dưỡng động vật một cách nhân đạo và chất lượng thịt hoặc sữa bạn ăn".

Thực phẩm tái chế

Thực phẩm tái chế sử dụng các sản phẩm mà lẽ ra sẽ bị lãng phí. Hãy nghĩ đến vỏ trái cây, bột rau và chất xơ chiết xuất từ thực vật, chúng vẫn có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng.

Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Anzlovar nói: "Các sản phẩm tái chế biến những sản phẩm hoặc thực phẩm không hoàn hảo thành những món ăn nhẹ ngon miệng, có thể ăn được. Đây là cách bạn có thể hỗ trợ cả sức khỏe của mình và sức khỏe của hành tinh".

Các ví dụ về sản phẩm tái chế đang xuất hiện ở khắp mọi nơi, ví dụ ngũ cốc tái sử dụng từ quy trình sản xuất bia và tạo ra các loại bột siêu bổ dưỡng. Tương tự, một số thương hiệu tái chế thực phẩm chế biến trái cây bỏ đi thành trái cây sấy khô.

Luôn cập nhật với nhãn thực phẩm

Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu thấy các sản phẩm được dán nhãn "tốt cho sức khỏe" nếu chúng đáp ứng một số yêu cầu. Cụ thể, sản phẩm phải là ngũ cốc nguyên hạt, ít chất béo, thêm đường và muối để đủ điều kiện dán nhãn mới theo thông cáo từ FDA.

Người tiêu dùng đang trở nên đầu tư nhiều hơn vào chất lượng thực phẩm và các công ty thực phẩm đang lắng nghe. Mọi người hãy chú ý theo dõi nhãn dinh dưỡng mới vào năm 2023 để bắt kịp các xu hướng mới nhất trong ngành.