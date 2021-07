9 xe máy không giấy tờ ở cơ sở cầm đồ

Quá trình thu hồi tài sản liên quan đến vụ án, Công an TP Long Xuyên phát hiện 9 xe máy không giấy tờ và 103 giấy chứng nhận đăng ký xe máy không chính chủ tại một cơ sở cầm đồ.

Sáng 25/7, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn An Khương (42 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) về tội Trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Khương có 4 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nguyễn An Khương. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi ra tù được vài ngày, Khương có ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy. Ngày 19/7, Khương phát hiện một xe máy còn chìa khóa trước nhà người dân ở phường Mỹ Thạnh nên lấy trộm.

Chiếc xe này Khương nhờ một người bạn mang đi cầm cố được 4 triệu đồng. Sau khi mua ma túy sử dụng, Khương đến cơ quan công an đầu thú ngày 20/7.

Trong quá trình thu hồi tài sản liên quan đến vụ án, Công an TP Long Xuyên phát hiện 9 xe máy không giấy tờ và 103 giấy chứng nhận đăng ký xe máy không chính chủ tại cơ sở cầm đồ Trung Hậu ở phường Bình Đức

Số tài sản tại tiệm cầm đồ này đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.