9 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Roberto Firmino (Liverpool sang Al Ahli - tự do): Firmino đến Saudi Arabia theo dạng tự do. Hợp đồng của anh với CLB mới thăng hạng lên Saudi Pro League có thời hạn đến tháng 6/2026. Chân sút người Brazil là bom tấn chuyển nhượng thứ hai của Al Ahli trong hè này sau Edouard Mendy, thủ môn hay nhất thế giới do FIFA bình chọn năm 2021.