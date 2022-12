9 truyền thống Giáng sinh kỳ lạ nhất thế giới

Cây thông Pohutukawa (New Zealand): Quốc gia này đón ​​Giáng sinh vào giữa những ngày hè ấm áp. Do vậy, cây Pohutukawa trở thành biểu tượng của New Zealand trong dịp lễ với hoa màu đỏ thẫm. Ảnh: t24hs.com.