9 tỉnh cho toàn bộ học sinh tới trường

TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, huyện Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn

An Giang

Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Dầu Tiếng; thị xã Bến Cát, Tân Uyên, TP Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Phú Giáo

Nghệ An

Huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang

TP Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Hải, U Minh Thượng, Giang Thành

TP Tân An, TX Kiến Tường, huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Thử Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành

Long An

TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu, huyện Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa

45

Hải Phòng