9 thực phẩm giúp làm sáng da nhanh chóng

6. Ớt vàng: Bác sĩ da liễu Peterson Pierre chia sẻ với Eat This: "Thực phẩm này chứa vitamin C rất quan trọng đối với việc sản xuất collagen. Ngoài ra, vitamin E còn là chất chống oxy hóa có thể ngăn các tác hại của gốc tự do. Nhờ đó, hai thành phần trên giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và làm da sáng lên". Ảnh: Delish.