9 thanh niên tụ tập dùng ma túy trong homestay

Nhóm 9 thanh niên bị lập biên bản vì tụ tập trong homestay ở TP Hội An (Quảng Nam) để sử dụng ma túy trong lúc địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngày 17/8, Công an TP Hội An, Quảng Nam, cho biết đơn vị đang lập hồ sơ để xử lý 9 người sử dụng trái phép chất ma túy trong homestay.

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang khi tụ tập ở homestay. Ảnh: Công an cung cấp.

Khuya 12/8, Công an phường Tân An, TP Hội An kiểm tra hành chính homestay Xuân Phú trên đường Lưu Trọng Lư. Tại đây, cảnh sát phát hiện có 9 người (7 nam, 2 nữ) ở cùng một phòng. Qua test nhanh, nhóm này dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận căn phòng do Thân Thị Tuyết Minh (18 tuổi, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) và Lê Ngọc Hân (21 tuổi, trú huyện Châu Thành, Bến Tre) thuê ở dài hạn.

Công an phường Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý 9 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid 19 theo Chỉ thị 16.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ ngày 26/7 đến ngày 15/8, TP Hội An, Quảng Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ ngày 18/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 274 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca cộng đồng, 119 ca lây nhiễm thứ phát, 120 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.