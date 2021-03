9 siêu mẫu dưới 30 tuổi nổi tiếng nhất hiện nay

Karlie Kloss thuộc top 30 người mẫu hàng đầu những năm 2000 do Vogue Pháp bình chọn. Người đẹp 29 tuổi được phát hiện ở một show diễn thời trang thuộc khuôn khổ địa phương. Năm 2008, cô gia nhập công ty Next Management, trình diễn 31 show thuộc khuôn khổ New York Fashion Week. Karlie Kloss tham gia tổng cộng 64 show diễn thuộc các kinh đô thời trang lớn vào mùa mốt Thu - Đông 2008. Đến năm 2019, cô góp mặt trên 40 trang bìa Vogue quốc tế. Tháng 10/2018, Karlie Kloss kết hôn cùng Joshua Kushner - em chồng Ivanka Trump. Ảnh: Page Six.