9 siêu anh hùng phù hợp với dự án ‘Avengers’ phiên bản nữ

The Mighty Thor: Nhiều nguồn tin cho rằng Natalie Portman trở lại MCU để hóa thân thành Mighty Thor trong Thor: Love and Thunder. Theo Dexerto, Jane Foster sẽ không chỉ là phiên bản nữ của Thần Sấm, mà còn trở thành siêu anh hùng mang tính biểu tượng. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, Thor: Love and Thunder dự kiến khai thác câu chuyện Jane Foster mắc ung thư. Đây là chi tiết xuất hiện trong nguyên tác truyện tranh The Mighty Thor.