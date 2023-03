9 quán karaoke, bar bị đình chỉ ở TP.HCM lén mở cửa 'chui'

Sau khi yêu cầu dừng hoạt động 242 quán karaoke, bar tại TP.HCM, cơ quan chức năng phát hiện 9 cơ sở vẫn mở cửa chui, lén lút đón khách.

Nhiều quán karaoke tại TP.HCM đóng cửa, trả mặt bằng sau thời gian dài tạm dừng để khắc phục các vấn đề về phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong đợt tổng kiểm tra các cơ sở karaoke, vũ trường, bar tại TP.HCM, công an thành phố đã lập hơn 1.000 biên bản đối với các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, tạm đình chỉ 149 cơ sở, đình chỉ 103 cơ sở, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng .

Đây là thông tin vừa được đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP.HCM, công bố tại cuộc họp báo chiều 16/3.

Đại tá Tâm cho biết sau đó công an tiếp tục kiểm tra đột xuất đối với 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar đã bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thì phát hiện 9 cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC và Cứu nạn cứu hộ nhưng vẫn lén lút hoạt động "chui". Đoàn kiểm tra đã giao công an các địa phương tiếp tục xử lý.

Hiện, TP.HCM có 343 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC (bao gồm các cơ sở bị đình chỉ) được cơ quan chức năng yêu cầu ngừng hoạt động hoặc tự ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 58 cơ sở có lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt cải tạo. Và trong số 58 cơ sở chỉ có 2 hồ sơ đạt yêu cầu.

Đại tá Tâm cho hay Cảnh sát PCCC&CNCH đã có hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ cơ quan cấp phép xây dựng để được hướng dẫn việc chuyển đổi giấy phép xây dựng để phù hợp với thực tế hoạt động của cơ sở; tránh việc cải tạo, sửa chữa công trình sai phép, trái phép, không phép sẽ không được nghiệm thu về PCCC, không được đưa công trình vào sử dụng.