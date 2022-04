9 phong cách đẹp nhất trên phim Hàn

Trung tính đơn giản: Là nhà thiết kế cho thương hiệu thời trang lớn, Ha Young Eun (Song Hye Kyo thủ vai ) trong Now We Are Breaking Up có phong cách tinh tế. Công việc linh động nên cô chọn mặc những bộ trang phục thiết thực, cổ điển và phù hợp để đến các sự kiện ban ngày lẫn buổi tối. Cô thể hiện sự chỉn chu và đơn giản với màu trung tính. Ảnh: SBS.