9 phản anh hùng hay nhất trong truyện tranh Marvel

Và đứng đầu trong danh sách này là The Punisher. Những nỗi đau trong quá khứ khiến nhân sinh quan của The Punisher trở nên hà khắc. Các quyết định và hành động của anh ấy còn đáng sợ hơn Wolverine hay Deadpool rất nhiều. Trong truyện tranh, Frank Castle săn lùng và hạ sát những tên tội phạm một cách dứt khoát, không khoan nhượng, không tiếc thương và cũng chẳng mấy khi quan tâm đến hậu quả. Với lũ tội phạm bị The Punisher chú ý không khác gì việc có một bản án tử lơ lửng trên đầu. Vẫn biết nguyên do The Punisher hành động bạo lực như vậy đến từ nỗi đau trong quá khứ cũng như khao khát đòi lại công lý cho gia đình bị sát hại nhưng cách làm của anh ấy cùng những kẻ phạm tội kia lại giống nhau đến lạ kỳ.