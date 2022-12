9 người bị khởi tố vì cầm hung khí đi trả thù cho bạn

Nghi ngờ nhóm thanh niên dọa đánh một người bạn của mình, Dũng cùng 8 bạn dùng chai thủy tinh để tấn công những người này.

Nhóm thanh niên tại trụ sở công an. Ảnh: Công an Hải Dương.

Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đỗ Văn Dũng (18 tuổi, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cùng 8 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, tối 15/9, nhóm của Dũng dùng chai bia thủy tinh tấn công và đập phá tài sản của nhóm thanh niên trên địa bàn TP Hải Dương.

Vụ việc khiến một xe máy điện bị hư hỏng. Nguyên nhân xô xát do nghi ngờ nhóm thanh niên này đã dọa đánh một người bạn trong nhóm của Dũng.

Theo công an, Dũng cùng 2 thanh niên trong nhóm có một tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng, bị Công an huyện Gia Lộc xử phạt hồi tháng 3. Trong số các bị can, Dũng bị bắt tạm giam, 8 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.