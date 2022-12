9 món bạn có thể ăn cùng 'Emily In Paris'

"Emily ở Paris" sắp ra mắt. Bánh sừng bò, creme brûlée hay ratatouille đều là món ăn đặc trưng bạn có thể ăn nếu muốn tạo dựng một chút không khí Pháp trong lúc xem phim.

"Emily ở Paris" sẽ ra mắt vào 21/12. Hãy xem gợi ý các món ăn Pháp bắt mắt và ngon miệng dưới đây để tận hưởng trong khi xem phim. Ảnh: filmtekercs.

Emily đứng trước 2 ngã rẽ: ở lại công ty quảng cáo Savoir và theo đuổi đam mê cô mong ước cả đời hoặc đón lấy cơ hội mới để được ở Paris lâu hơn; nên tiếp tục hẹn hò với Alfie, anh chàng người London tốt bụng hay sẽ đến với Gabriel, người yêu của bạn thân cô.

Phần 3 của Emily ở Paris sắp ra mắt (dù không có gì chắc chắn các vấn đề của Emily sẽ giải quyết hay cô sẽ rời Paris). Dù chê bai series nhạt nhẽo hay miêu tả Paris khuôn sáo, nhiều người vẫn chờ xem Emily ở Paris vì sự sang trọng của thời trang Pháp và cả nền ẩm thực đặc sắc nơi đây. Một trong những nhân vật chính của phim, Gabriel, là đầu bếp nên hiển nhiên bộ phim sẽ tập trung vào cả những cảnh quay đồ ăn.

Nếu bạn có kế hoạch xem mùa 3 vào cuối tuần này, Eat This Not That đề xuất một số món ăn thú vị dưới đây.

Cocktail sâm panh 750 kiểu Pháp

Người xem thường thấy các nhân vật luôn cầm trên tay những ly cocktail ở bất cứ đâu. Ảnh: Shutterstock.

Các nhân vật trong Emily ở Paris thường mang theo đồ uống khi họ đi chơi với bạn bè, tham dự các sự kiện hào nhoáng liên quan đến công việc hoặc ủng hộ Mindy tại buổi biểu diễn hóa trang của cô ấy.

Camille, một trong những người Pháp đầu tiên mà Emily kết bạn ở Paris, xuất thân từ gia đình sở hữu công ty rượu sâm panh Champére. Trong khi xem các nhân vật yêu thích thưởng thức rượu ở Champére, bạn cũng có thể nhâm nhi ly cocktail sâm panh này để cảm nhận hương vị mới mẻ của ly French 75 cổ điển.

Creme Brûlée

Món creme brûlée không chỉ nổi tiếng với cảnh đập vỡ lớp đường trong phim mà còn là một món đồ ngọt ngon tuyệt vời. Ảnh: Sally's Baking Recipes.

Một trong những cảnh nổi tiếng nhất trong mùa 1 của Emily ở Paris là khoảnh khắc "đập vỡ lớp đường giòn trên món creme brûlée".

Emily đến thăm Pierre Caudault, một vị khách hàng và là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Ông Caudault đang gặp rắc rối vì thất bại trong việc thiết kế. Khi Emily đến, ông đang nằm trên giường với một đĩa đầy creme brûlée. Nhà thiết kế đưa một đĩa cho Emily.

Emily đáp lại: "Ồ, không, cảm ơn".

Nhưng ông trả lời: "Không, cái này không phải để ăn. Cô chỉ cần..." Ông Caudault cố gắng giải thích trong khi lấy thìa và đập vỡ lớp trên cùng của món tráng miệng. "Thử đi. Cô sẽ thấy rất đã luôn".

Cho dù bạn đã tìm ra "cách đập vỡ creme brûlée" của riêng mình để giải tỏa căng thẳng hay chưa thì khi xem bộ phim hoặc khi bạn đang thực sự thưởng thức món tráng miệng đậm chất Pháp này, đây vẫn là một món ăn đáng thử.

Bánh Crêpe chuối phết mứt Nutella

Không chỉ là món tráng miệng phổ biến ở Pháp, bánh crêpe còn gắn liền với mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Emily và Gabriel. Ảnh: Mitch Mandel and Thomas MacDonald.

Xuyên suốt 2 mùa đầu tiên của Emily ở Paris, Emily có tình cảm phức tạp với Gabriel vì Gabriel là bạn trai của Camille ở phần 1.

Trong tập 7 phần đầu tiên, Gabriel giúp Emily giải quyết khủng hoảng công việc và rủ Emily đến quán bánh crêpe nổi tiếng trong thành phố.

Emily đang ngày càng mệt mỏi vì chìm đắm vào tình yêu với người yêu của bạn thân nên cô đã rụt rè từ chối lời mời: "Tôi không phải là người để cùng chia sẻ một chiếc bánh crêpe đâu, tôi muốn cả chiếc bánh crêpe cho riêng mình".

Còn gì tuyệt vời hơn xem mối tình lãng mạn phức tạp của họ tiếp diễn ra sao ở phần 3 trong khi thưởng thức bánh crêpe chuối mứt Nutella thơm ngon.

Croque Monsieur

Nếu bạn thèm món mặn trong lúc xem phim thì Croque Monsieur chính là lựa chọn chính xác. Ảnh: Mitch Mandel and Thomas MacDonald.

Trong một buổi xem phim tụ tập với bạn bè, không món ăn nào hoàn hảo hơn bánh mì, pho mát và thịt cả.

Món croque monsieur sẽ thỏa mãn cơn thèm đồ mặn của bạn trong khi bạn ngắm nhìn Emily quyến rũ trên đường phố Paris. Hãy tự mình thưởng thức món này trong bữa sáng hoặc chia nhỏ để ăn chung với bạn bè nhé.

Bánh sừng bò chocolate

Bánh sừng bò chocolate là món đặc trưng của Pháp. Vì vậy, vừa thưởng thức đồ ngọt này, vừa hòa mình vào không khí Paris trên màn ảnh quả là một cách hoàn hảo để thư giãn cuối tuần. Ảnh: Sally's Baking Addiction.

Trong phim, Emily từng khiến khán giả ấn tượng với hành động với lấy một chiếc bánh sừng bò chocolate ở cửa hàng bánh ngọt địa phương.

Hãy thử tự tay nướng bánh sừng bò vào cuối tuần này để chia sẻ niềm vui với bạn bè trong buổi xem phim chung.

Coq au Vin

Coq au vin chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng vì món gà hầm rượu có sự kết hợp của nhiều hương vị Pháp. Ảnh: Recipe Tin Eats.

Coq au vin là một món ăn phong cách cổ điển của Pháp. Về cơ bản, đó là món gà nấu trong rượu. Nhiều người so sánh món ăn này với thịt bò bourguignon, chỉ khác là dùng thịt gà thay thịt bò.

Thật là tuyệt vời khi vừa thưởng thức một món ăn đầy hương vị, ấm nóng, lấy cảm hứng từ nền ẩm thực Pháp trong khi bạn đang hòa mình vào thế giới của Emily và những người bạn của cô ấy ở Paris vào cuối tuần này.

Sốt béarnaise

Đây là một trong những loại sốt phổ biến nhất của Pháp. Bạn không nên bỏ qua loại sốt này, đặc biệt là khi ăn cùng bít tết. Ảnh: Recipe Tin Eats.

Béarnaise là một loại nước sốt đặc trưng mà người Pháp thường dùng để phết lên bít tết. Loại sốt này đặc biệt ngon khi ăn cùng bít tết rán hoặc bít tết với khoai tây chiên.

Nước sốt béarnaise là phiên bản khác của sốt hollandaise. Theo Recipe Tin Eats, đây là một trong 5 loại nước sốt không thể thiếu trong ẩm thực Pháp. Nếu bạn thực sự muốn chiều chuộng bản thân vào cuối tuần này, hãy nấu một ít bít tết và làm một ít sốt Béarnaise Pháp để tận hưởng.

Ratatouille

Ratatouille là món súp rau củ nổi tiếng mà nhiều người biết tới thông qua bộ phim của Pixar. Ảnh: Cookie + Kate.

Mọi người đều biết món ratatouille qua bộ phim đáng yêu cùng tên của Pixar, nhưng đây cũng là một trong những món ăn phổ biến và nổi tiếng nhất của Pháp.

Mặc dù không có cảnh quay các nhân vật trong "Emily ở Paris" ăn ratatouille nhưng đây vẫn là một món ăn đáng nếm thử. Sự kết hợp hương vị của rau củ và gia vị tạo nên một món ăn Pháp vượt cả sức mạnh thời gian.

Galette lê gừng

Hãy nghĩ tới cảnh được nếm bánh Galettes vừa có vị ngọt của lê, vừa có mùi thơm của gừng khi đang xem "Emily ở Paris", bạn chắc chắn sẽ hài lòng với món bánh ngọt đậm chất Pháp này. Ảnh: Sally's Baking Addiction.

Galettes là một loại bánh ngọt phổ biến của Pháp chứa nhiều loại nhân khác nhau. Tại sao lại không chào đón phần mới của bộ phim yêu thích vào cuối tuần này với món bánh galette lê gừng ngọt ngào thơm ngon?