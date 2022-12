9 món ăn truyền thống đón năm mới quanh thế giới

Cotechino con lenticchie, Italy: Người Italy ăn mừng đêm Giao thừa với món cotechino con lenticchie truyền thống, là món xúc xích hoặc giăm bông và đậu lăng hầm được cho là mang lại may mắn (đậu lăng tượng trưng cho tiền bạc và may mắn). Ảnh: Italy in UK/Twitter.