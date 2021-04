9 mẫu kính râm sành điệu cho nam giới

9. Deus Ex Machina Brockhouse Sunglasses: Kính râm Brockhouse của Deus Ex Machina tiện dụng và thời trang, là phụ kiện cho những người đi xe máy. Sản phẩm được làm bằng gọng bản to mang lại độ che phủ rộng cho mắt. Ngoài ra, mắt kính có khả năng chống xước, bảo vệ bạn khỏi tia UVA và UVB. Sản phẩm có giá là 320 USD . Ảnh: Deus Ex Machina.