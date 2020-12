9 màn hóa trang ấn tượng trên màn ảnh năm 2020

Keanu Reeves và Alex Winter trong Bill and Ted Face the Music: Bill and Ted Face the Music là phần thứ ba trong loạt phim hài Bill and Ted, ra mắt 29 năm sau Bill & Ted’s Bogus Journey (1991). Cảnh phim gây bất ngờ nhất phần hậu truyện năm 2020 là Bill cùng Ted du hành thời gian và chạm trán phiên bản tương lai của chính họ trong tù. Khi này, cả hai đã trở thành những gã du côn cơ bắp, xăm trổ đầy người. Ảnh: Warner Bros.