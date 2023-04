9 lợi ích của dưa chuột

Dưa chuột có hàm lượng calo thấp nhưng nhiều nước cùng một số vitamin và khoáng chất quan trọng. Ăn cả vỏ dưa chuột sẽ cung cấp lượng chất dinh dưỡng tối đa.

Dưa chuột hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa hoặc duy trì bệnh tiểu đường. Ảnh: India.

Theo Healthline, dưa chuột có hàm lượng nước cao. Ăn dưa chuột giúp giảm mất nước, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân. Để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của dưa chuột, bạn nên ăn cả vỏ.

Ngoài ra, dưa chuột có lượng calo thấp, chứa lượng nước và chất xơ hòa tan tốt để thúc đẩy quá trình hydrat hóa và hỗ trợ giảm cân.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Dưa chuột là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng, ít calo. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một quả dưa chuột 142 gram cung cấp 10,2 microgram vitamin K giúp cải thiện sự hấp thụ canxi.

Vitamin K đáng chú ý nhất là hỗ trợ quá trình đông máu trên khắp cơ thể. Nó cũng quan trọng đối với sự phát triển xương khỏe mạnh vì là tiền chất quan trọng của protein osteocalcin, cần thiết để tạo mô xương.

Giữ hơi thở thơm mát

"Dưa chuột giúp chữa hôi miệng nhờ hàm lượng nước, chất xơ và quang hóa của chúng", chuyên gia dinh dưỡng Johna Burdeos nói với Eat This Not That.

Cô giải thích: "Dưa chuột được tạo thành từ hơn 95% là nước, trở thành loại thực phẩm cung cấp nước tốt cho cơ thể. Khô miệng là nguyên nhân phổ biến gây hôi miệng vì nước bọt giúp rửa sạch vi khuẩn trong miệng. Khi bạn bị mất nước, miệng tiết ra ít nước bọt hơn, điều này dẫn đến hơi thở có mùi. Ăn dưa chuột giúp cung cấp nước cho miệng, tăng tiết nước bọt và giúp rửa sạch vi khuẩn".

Ngoài ra, dưa chuột chứa chất phytochemical, chẳng hạn polyphenol và flavonoid, có đặc tính chống oxy hóa. Những hợp chất này giúp giảm số lượng vi khuẩn gây hôi miệng.

Giúp hạ huyết áp

Một nghiên cứu năm 2017 của Public Health of Indonesia cho thấy huyết áp giảm sau khi uống nước ép dưa chuột.

Nghiên cứu có 20 người tham gia từ 60 tuổi trở lên bị huyết áp cao. Những người tham gia uống một quả dưa chuột ép, pha với nước 2 lần/ngày trong 7 ngày. Nó cho thấy "tác dụng đáng kể" của nước ép dưa chuột đối với việc hạ huyết áp ở nhóm tuổi này.

Để tối đa hóa hàm lượng chất dinh dưỡng, dưa chuột nên được ăn khi chưa gọt vỏ. Gọt vỏ sẽ làm giảm lượng chất xơ cũng như một số vitamin và khoáng chất. Ảnh: Shutterstock.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Dưa chuột đóng vai trò trong việc kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Nó chứa các chất giúp giảm lượng đường trong máu hoặc ngăn chặn lượng đường trong máu tăng quá cao.

Một giả thuyết của Medical News Today cho rằng chất cucurbitacin trong dưa chuột giúp điều chỉnh quá trình giải phóng insulun và chuyển hóa glycongen ở gan, một loại hormone quan trọng trong quá trình xử lý đường trong máu.

Theo Harvard Health, mọi người nên điều chỉnh chế độ ăn uống để tránh mắc bệnh tiểu đường. Ngoài những lựa chọn ăn kiêng, điều quan trọng là bắt đầu ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp.

Dưa chuột có chỉ số đường huyết là 15, khiến nó trở thành loại thực phẩm có chỉ số đường huyết tương đối thấp.

Theo tạp chí Dinh dưỡng, ăn thực phẩm có chỉ số GI thấp giúp giảm tình trạng kháng insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Chăm sóc da

Một số nghiên cứu đã gợi ý chất dinh dưỡng của dưa chuột có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe da.

Đắp dưa chuột trực tiếp lên da giúp làm mát và dịu da, giảm sưng tấy và kích ứng. Nó làm giảm bớt cháy nắng hoặc giảm bọng mắt vào buổi sáng.

Medical News Today cho biết dưa chuột an toàn cho mọi người khi sử dụng trên da. Mọi người nên bắt đầu bằng cách xay dưa chuột, lấy nước cốt để làm toner hoặc trộn dưa chuột với sữa chua làm mặt nạ.

Giảm cân

Dưa chuột là thực phẩm lành mạnh giúp thúc đẩy quá trình giảm cân.

Một cốc dưa chuột chỉ có 16 calo. Đây là thực phẩm có mật độ năng lượng thấp. Theo một nghiên cứu về chất dinh dưỡng tập trung vào mật độ năng lượng thực phẩm, ăn thực phẩm có mật độ năng lượng thấp liên quan đến việc giảm cân.

Ngoài ra, do hàm lượng nước cao, dưa chuột giúp no trong khi chứa ít calo, khiến chúng trở thành món ăn nhẹ tốt cho bất kỳ ai muốn giảm cân.

Dưa chuột giàu chất xơ hòa tan, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất đều đặn và lành mạnh đồng thời có tác dụng giảm mức cholesterol. Ảnh: Shutterstock.

Tránh táo bón

Trong một nghiên cứu được công bố trên Fitoterapia từ Đại học Jadavpur, hạt của dưa chuột giúp ngăn ngừa táo bón.

Ngoài ra, chúng còn có tác dụng làm mát cơ thể. Đại học Y khoa Đại học bang Pennsylvania khuyên bạn nên thêm dưa chuột vào các món ăn khác nhau để giúp giảm táo bón.

Giảm đầy hơi

Dưa chuột là giải pháp lý tưởng giúp tránh đầy hơi. Điều này một phần là do hàm lượng kali cao của chúng.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết: "Kali có trong dưa chuột giúp mọi người bớt đầy hơi bằng cách giảm khả năng giữ nước. Nếu mọi người bị đầy hơi do táo bón, ăn dưa chuột còn nguyên vỏ giúp cơ thể tăng cường chất xơ, từ đó bớt đầy hơi hơn".

Chứa chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các phân tử ngăn chặn quá trình oxy hóa, một phản ứng hóa học tạo thành các nguyên tử có khả năng phản ứng cao với các electron chưa ghép cặp được gọi là các gốc tự do.

Sự tích tụ của gốc tự do có hại này có thể dẫn đến một số loại bệnh mạn tính. Thực tế, stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra có liên quan đến bệnh ung thư, bệnh tim, phổi và bệnh tự miễn dịch.

Dưa chuột chứa chất chống oxy hóa bao gồm flavonoid và tannin, giúp ngăn ngừa sự tích tụ của các gốc tự do có hại, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.