9 khu vực ghi nhận ca mắc Covid-19 nhiều nhất ở Bình Dương

Liên tiếp những ngày gần đây, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương tăng cao và vượt TP.HCM.

Ngày 31/8, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, tỉnh này ghi nhận 4.530 ca mắc mới. Cộng dồn từ đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 114.788 ca mắc Covid-19.

TP Thuận An tiếp tục là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong ngày với 2.305 ca, tăng 4% so với ngày 30/8. Tiếp theo là Bến Cát với 755 ca. Số lượng ca mắc mới tại địa phương này giảm đến 33,7% so với hôm qua.

Tân Uyên là địa phương đầu tiên ghi nhận những F0 không rõ nguồn lây, mở đầu cho đợt bùng phát lớn nhất tại Bình Dương. Trong ngày 31/8, số ca mắc trên địa bàn này giảm đến 64,2% sau 24 giờ (533 ca mắc trong đó có 71 F0 ngoài cộng đồng).

Những địa phương còn lại ghi nhận ca nhiễm tại Bình Dương là TP Dĩ An (491), TP Thủ Dầu Một (233), huyện Bàu Bàng (128), Bắc Tân Uyên (48), Phú Giáo (15), Dầu Tiếng (4), ngoài tỉnh (18). Như vậy, hôm nay, số ca mắc toàn tỉnh giảm 25,1% so với ngày 30/8. Địa phương có số ca mắc giảm là Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát.

Số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (65,6%) và sàng lọc cộng đồng (23,9%). Trong ngày, 2.021 người được công bố khỏi bệnh.

Toàn tỉnh có 43.970 người đang cách ly tập trung, gồm 1.309 F1, 13.985 trường hợp test nhanh và chờ xét nghiệm khẳng định; 28.676 trường hợp F0 không triệu chứng.

Sáng 31/8, Bình Dương khánh thành Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 GSI - Bến Cát. Khu điều trị này được đặt tại khuôn viên nhà máy rượu với quy mô 1.400 giường, có chức năng điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.